Petro rechaza cuestionamientos a fallo contra Uribe Vélez

–El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas y cuestionamientos que se produjeron en contra del fallo de culpabilidad que emitió la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En primer término rechazó el pronunciamiento del secretario de Estado de EE.UU Marco Rubio.

«Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional», sostuvo el mandatario colombiano en su cuenta en X. Y puntualizó:

«El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinado[a]s, por ayudar al mundo».

Al respecto, el jefe del Estado destacó el pronunciamiento que hizo la canciller encargada Yolanda Villavicencio Mapy:

Rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena a Álvaro Uribe. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia. #RespetoALaJusticia #ColombiaSoberana@CancilleriaCol@petrogustavo — Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) July 29, 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su apoyo al expresidente Uribe Vélez, y cuestionó el fallo:

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió Rubio en X.

Former Colombian President Uribe’s only crime has been to tirelessly fight and defend his homeland. The weaponization of Colombia’s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 28, 2025

Claro que Rubio no fue el único estadounidense que cuestionó el veredicto judicial contra Uribe Vélez.

La congresista del país del norte, María Elvira Salazar, hizo estas precisiones en su cuenta en X:

«Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía.

Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela.

Es el mismo libreto del castrochavismo: persecución política contra todo el que se oponga a sus agendas radicales.

Desde Estados Unidos, alzamos la voz: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!». Fin del mensaje.

El también congresista de los Estados Unidos Carlos A. Giménez, afirmó en la misma red social:

?? Hoy presenciamos una injusticia en Colombia. Se ha consumado una persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe, un líder valiente que salvó a su país del terrorismo y enfrentó a las FARC con firmeza cuando muchos guardaban silencio. Lo atacan porque representa un… — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 28, 2025

Previamente, el presidente Gustavo Petro, tras resaltar que «la labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días», acusó a los medios de «presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias».

«Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos», advirtió el primer mandatario.

«Parece que hubiera pasado nada desde que algunos medios radiales y escritos, arrojaron a campesinos conservadores y liberales a matarse entre sí, por centenares de miles», indicó.

Según el presidente, «es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia, por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia».

Luego señaló: «Simpatizantes o no del expresidente Uribe, deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabia».

Anotó que «este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos».

Y complementó: «Cual mención en contrario de sectores de la ciudadanía, no acierta con la verdad. La juez ha actuado libremente desde nuestra conducta, es lo que un presidente demócrata debe hacer».

Esto lo dijo Petro en respuesta a la senadora de Centro Democrático Paloma Valencia, quien aseguró:

“Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo. Porque Petro le tiene miedo a Uribe”».

En trino anterior, el presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre la petición de protección para la juez del caso Uribe que hizo Corjusticia.

Al respecto, el mandatario señaló:

«Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo» y puntualizó:

«En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad».

También el jefe del Estado hizo este pronunciamiento sobre el ganador del juicio a Uribe Vélez: