Petro riposta a Uribe Vélez: «No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen»

–Una hora después de la respuesta del expresidente Álvaro Uribe a la sugerencia suya de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el presidente Gustavo Petro contrarreplicó, también airadamente, diciéndole que lo que planteó es que «hiciéramos un pacto de la verdad» y además que está dispuesto «a que vayamos nosotros dos a la JEP».

El jefe del partido Centro Democrático escribió su trino de respuesta al primer mandatario a las 4:41 p.m. y a las 6:07 p.m., llegó la recontrarreplica del presidente Gustavo Petro.

«No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros ni mía, ni de nadie, Ni me gusta el aguardiente», comenzó afirmando el mandatario.

Y agregó: «No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso si me torturaron 7 días, y la corte suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente, que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006».

El presidente Gustavo Petro cierra su replica afirmando: «Así que puede usted proceder ex presidente Uribe. Dije que hicieramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP».

OTRAS REPLICAS DE PETRO

De otro lado, el jefe del Estado a lo largo del día capeó otras fuertes críticas y cuestionamientos que le formularon alrededor de este y otros temas.

Una de ellas, de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien en reacción al fallo contra Uribe Vélez, aseguró en X:

“Quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia. Y Álvaro Uribe, quien los combatió, hoy ha sido condenado”.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, afirmó:

«Trampa de Fico: los grupos terroristas más grandes del país se llaman paramilitares. Pusieron de blanco a la población civil, que es lo que define el terrorismo».

Añadió que el ex presidente Uribe «no combatió el terrorismo paramilitar, sino que pactó con él, varias veces».

Además señaló que el pacto del paramilitarismo con el Estado, en Santa Fe de Ralito, se volvió ley de la República, y eso provocó la desmovilización de paramilitares en las comunas populares de Medellín a las que tenían aterrorizadas.

«Muchos políticos ganaron en Medellín, electoralmente y en sus bienes personales, con los votos que éste terrorismo paramilitar controlaba en Medellín», precisó el primer mandatario.

«Hasta gobernaron con ellos. A esta gobernanza paramilitar, la llamaron «donbernagobernabilidad», complementó

Afirmó igualmente el jefe del Estado que «ahora hay muchos exponentes políticos de la «donbernagobernabilidad» que olvidan que gobernaron con el peor terrorismo de la historia de Colombia».

Rl presidente afirma que el análisis de Fico es el mismo mediático de décadas. «Oculta una confusión mental y de términos, para confundir la sociedad».

Finalmente advierte que «una cosa es insurgencia contra el estado, otra defensa desde el Estado ante la insurgencia, defensa estatal que usó el terrorismo y se dejó financiar del narcotráfico», para concluir:

«Los delitos de rebeldía, políticos, no son lo mismo que los crímenes de estado, estos son crímenes contra la humanidad, como los de Hitler».

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia «no entrometerse en la justicia de mi país», esto por reproducir el pronunciamiento que hizo el secretario de Estado Marco Rubio sobre el fallo contra Uribe.

Le solicito a la embajada de EEUU en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país. Decenas de jueces magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico, y las relaciones del narcotráfico y el estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo… https://t.co/Zu3Tt2qLGs — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2025

En el intermedio, el presidente Gustavo Petro, refutó al polémico congresista Miguel Abraham Polo Polo, quien aseguró que «la izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro».

El primer mandatario, precisó: «Esto es una calumnia» y solicitó a la Corte Suprema «iniciar investigación penal contra este congresista».

Petro advierte que «en el proceso no existe ningún indicio que muestre que la izquierda haya atentado contra el senador Uribe Turbay» y enfatiza que «todos los indicios llevan hacia el narcotráfico, por ahora».

Y concluye el trino: «Le solicitaría a la Fiscal General dar informe a la ciudadanía sobre el proceso investigativo».

Por otro lado, el primer mandatario cuestiona duramente un pronunciamiento de Diana Saray Giraldo, periodista y abogada, quien trinó: «No discuto la condena contra el expresidente Uribe, todos los fallos deben acatarse o impugnarse dentro de la misma Justicia. Pero dados todo del camino que tomamos como país el que mientras el expresidente es condensado, ex miembros del secretario de las Farc sigan completamente impunes por los miles y miles de delitos que cometieron. No deja de ser contradictorio que mientras el expresidente Uribe hoy es un condensado, exmiembros del secretario de las Farc acompañando al presidente de la República en eventos de importancia patria, como el pasado 20 de julio cuando algunos de ellos hicieron parte de la delegación que acompañamiento al presidente Petro en Santa Marta. No deja de ser contradictorio ver a los exmiembros del secretario de las Farc aplaudiendo la condena contra el expresidente a Uribe mientras ellos siguen absolutamente impune .No deja de ser contradictorio ver a los exmiembros del secretario frente a desfiles militares mientras el presidente que los combate espera el monto de su condena. Estos chicos hacen claro el rumbo que deciden tomar como nación».

Al respecto, el jefe del Estado afirma:

«Esto es criminal y lo único que va a hacer es que ahora maten gente que ha hecho la paz.

Lo que más disco a la extrema derecha es su bolsa de mantenimiento en violencia permanente de la que no gana Colombia, sino la mafia. No es comparable los casos de Uribe a los de Comunes. Comunes se mueve bajo un pacto de paz, Uribe se movió como servidor público.

Los servidores públicos somos absolutamente vigilables, controlables y condenables, si cometemos delitos.

Los delitos que provienen de la sociedad no son lo mismo que los delitos que provienen desde el Estado.

En los pactos de paz no son indultables los delitos contra la humanidad, tampoco si se cometen desde el estado.

Otros delitos en la sociedad son indultables, pero otros no». Fin del trino.

Por otra parte, la revista semana publicó unas declaraciones del representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, en las que afirmó:

“Hay que ser muy cuidadoso, porque así como hoy el expresidente Uribe está ahí, mañana puede ser el presidente Petro y ojalá todos a los que se les pruebe que hayan cometido crímenes en este país”.

La publicación añadió que en esa línea, Pedraza dejó en claro que ninguna persona, más allá del nombre y cargo que pudo haber ocupado, “puede mirar a la justicia por debajo del hombro”.

La réplica del jefe del Estado fue la siguiente: «Dejen de amenazarme señores de «Semana» ya amenazaron a la juez.

Jamás he cometido un delito en mi vida, sino, ya estaría preso hace tiempo dado, que nunca he tenido el poder.

Mi delito es el que conciben las mentes oligárquicas: el de rebelión, que no es delito ni para el pueblo, ni para el mundo. Es delito para los tiranos que no quieren que los derriben.

Si esa oligarquía quiere agredirme, el pueblo responderá como toca».