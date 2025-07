Petro afirma que adolescente vinculado al atentado a Miguel Uribe no se «escapó» porque no estaba preso; Procuraduría investiga el caso

–El presidente Gustavo Petro salió al paso del escándalo suscitado por la «fuga» del adolescente que había sido recluido en un albergue del Bienestar Familiar tras entregarse luego de ser vinculado al ataque sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

«Para quienes dicen que dejamos escapar un menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe, es mentira», precisó el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X. Añadió que es una persona «libre jurídicamente» que decidió «retirarse del sitio del albergue que le ofrecimos».

Finalmente advirtió que el muchacho «previamente dio voluntariamente toda la información de la que disponía a la justicia».

Previamente, en igual sentido se pronunció la directora del Instituto colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres

Al respecto, afirmó que «no, no hay ningún “otro” adolescente judicializado por el atentado. «Hay un adolescente de 17 años que dio información voluntaria que valorará la fiscalía y se pasa a ICBF porque era migrante no acompañado».

Y puntualizó: «No se fugó porque no estaba preso, estaba en centro de emergencia».

Por separado, en un comunicado, la directora del ICBF reiteró que el adolescente de 17 años que voluntariamente dio una entrevista de declaración ante la Fiscalía sobre el caso del senador Miguel Uribe Turbay, «no tiene ninguna medida de privación de libertad y por tanto no existe evasión o fuga del mismo».

Subrayó que el menor fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque no contaba con redes familiares en la ciudad y por tanto la autoridad administrativa determinó remitirlo al Centro de Emergencia para establecer las acciones necesarias para el restablecimiento de sus derechos.

Aclaró igualmente que estos centros de emergencia, así como los centros de protección no son medidas de privación de libertad, por lo tanto, su permanencia en el centro no corresponde a una imposición obligatoria sino a un proceso de atención. Aun así, existen protocolos regulares de salida y de acompañamiento institucional para garantizar que siempre cuenten con adultos responsables que puedan acompañarlos. El joven adolescente prescindió de estos protocolos y no contó con voluntad de permanencia en el centro de emergencia.

Señaló que una vez se reporta la situación, se activa la búsqueda del adolescente, en articulación con las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de restablecimiento de derechos. Estos protocolos se mantienen activos de manera permanente en colaboración con diferentes autoridades en todo el país.

«La entidad reitera que los procesos de restablecimiento de derechos son llevados por autoridades administrativas profesionales, autónomas y responsables, cuyos equipos defensoriales determinan las actuaciones necesarias para el restablecimiento de derechos los niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación del Código de Infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) y toda información relacionada con sus procesos tiene una reserva legal», puntualizó.

Por último hizo un llamado «a los medios de comunicación y a los periodistas a ejercer su labor con responsabilidad, recordando que la protección integral de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés informativo. Esto implica abstenerse de difundir información que pueda vulnerar su intimidad, dignidad o derechos fundamentales».

Mientras tanto, el procurador general manifestó en un trino su «rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del ICBF».

Y anunció que su despacho inició las indagaciones correspondientes «para establecer responsabilidad de los hechos, condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación».