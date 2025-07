Petro agradece a Corte Suprema «por defender independencia de justicia colombiana» y sigue la confrontación por su pasado guerrillero, negando haber sido indultado o amnistiado

–La primera voz de reconocimiento que recibió la Corte Suprema de Justicia, tras emitir un comunicado en el cual

rechazó “injerencias indebidas” por el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue la del presidente gustavo Petro, aunque se limitó a una corta frase:

Gracias a la Corte Suprema de Justicia por defender la independencia de la justicia colombiana. https://t.co/6Wk0lXhXqG — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2025

En otro trino, el mandatario hizo referencia al tema de la independencia de los jueces, a propósito de las sanciones económicas que impuso Estados Unidos al juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, a cargo de un juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Al respecto, Petro afirmó: «Toda Latinoamérica y el Caribe deben garantizar la independencia de sus jueces. No hay justicia si la decisión judicial no es libre».

Además, aseguró que la OEA debe citar sesión especial al respecto. Si la Convención Americana de Derechos Humanos continúa, o si el pacto democrático se ha roto en América».

Igualmente, el mandatario colombiano respondió a la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien lo fustigó duramente:

Petro tiene instintos tan autoritarios que le parece “normal” que Alexandre de Moraes censure redes, encarcele opositores y pisotee libertades. Lo que le indigna no es el abuso de poder, sino que EE.UU. sancione a sus aliados. Petro no defiende los derechos humanos. Es cómplice… https://t.co/Un9KPbdHjQ — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) July 30, 2025

Y en mensaje aparte, destacó un pronunciamiento de la Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch:

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro hizo alusión a la justicia transicional y afirmó que ésta «debe llevar a la verdad», a propósito de una publicación que destacó que «Iván Cepeda y la condena a Álvaro Uribe abren nuevos retos a la justicia transicional en Colombia» y la propuesta que hizo el mandatario de que el exmandatario se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz.

«La JEP es el tribunal de cierre de la verdad. La verdad debe permitir beneficios jurídicos si se repara las victímas.

La justicia no es castigo, es verdad y reparación. Esta justicia nació del proceso de paz en Sudáfrica. La podemos practicar en Colombia», reseñó el presidente Gustavo Petro..

Luego, el mandatario colombiano Petro siguió confrontando a quienes lo han cuestionado y hasta condenado por su pasado «terrorista» como militante del movimiento guerrillero M-19.

En el último trino, el mandatario retó a sus contradictores a que «muestren una sentencias condenatoria por algún delito»:

Es simple, solo muestren una sentencia condenatoria por algun delito,.por cualquier tipo de juez en algún momento de mi vida. Los invito. https://t.co/bzDzMPL1Mt — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2025

Un internauta le preguntó: Pero Presidente, ¿estuvo o no en listados del M-19 cuando se desmovilizó? Porque me acuerdo que en esos listados estaban integrantes de esa organización que no tenían procesos en la justicia. Si no estaba, ¿por qué negó su pertenencia a esta organización?

El mandatario respondió:

«Sí estuve en los listados del M19, a lo que accedí libremente, porque nunca negué mi militancia y más aún, la hice pública en 1984 siendo concejal de Zipaquirá, en la plaza pública, pero eso no significa que haya sido condenado por delito alguno».

«Como usted sabe –continuó diciendo– fuimos un movimiento político alzado en armas contra la constitución de 1886, el Frente Nacional y su estado de sitio. De nuestro acuerdo de Paz surgió la derogatoria de la constitución de 1886 y la constitución de 1991.

Y puntualizó: «Claro que fui rebelde por tanto, pero no fui condenado por mi rebeldía con pena de prisión. Así que ni fui indultado de delito alguno, ni mucho menos amnistiado. Ni me beneficié de la ley de reindulto de la que fue autor el ex presidente Uribe, como él dijo».

Previamente, el jefe del Estado desmintió, precisamente, que hubiese sido indultado o amnistiado y aseguró que nunca fue condenado por delito alguno.

Esta es la explicación exacta de mis conductas ante la justicia. Nunca he sido indultado ni amnistiado, porque nunca me condenaron por delito alguno. https://t.co/Or6DuCcWU3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2025

¡Ay Dios!. Senadora mentirosa. No he sido indultado porque nunca fui condenado a pena de prisión. https://t.co/oQu7cFwt0o pic.twitter.com/NTaZfgeLR1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 30, 2025

A otro seguidor en línea, el presidente Gustavo Petro, le dice lo mismo: «Nada señor Yesid dice el articulo acerca de si se me otorgó indultos u amnistías.

En primer lugar porque cumplí mi arresto en la cárcel, en segundo lugar porque hubo un cese de procedimiento. Ni lo primero, ni lo segundo se llama indulto.

El artículo que muestra se refiere es al carácter político que tenía la contravención por la que se me arrestó en 1985 y que fue cuestionada por el concejal de la U.

Presidente, su abogado Rafael Barrios Mendivil, el 26 de abril de 2021, explicó en detalle el beneficio que usted recibió en calidad de integrante del M-19. Usted se acogió a la Ley 77 de 1989 y al Decreto 206 de 1990. Acá están los detalles @petrogustavo https://t.co/QK26HKaxQH — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) July 30, 2025

«No existe indulto colectivo, así como no hay culpa colectiva. De error en error», le dijo el presidente a Yesid, quien recordó que «el M-19 fue indultado como grupo mediante el Decreto 206 de 1990 y la Ley 77 de 1989. Petro no fue excluido de ese beneficio”, explica la abogada Carolina Restrepo Cañavera, ante la controversia entre Uribe y Petro.

No fue indultado “de un delito” concreto, porque no fue un proceso penal individual, sino un proceso colectivo de desmovilización política. El M-19 fue indultado como grupo mediante el Decreto 206 de 1990 y la Ley 77 de 1989. Petro no fue excluido de ese beneficio.

La carta del… https://t.co/J7u9ywa5YF — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) July 30, 2025