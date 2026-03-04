De magnitud 4.0 fue el sismo que sacudió a la Costa Caribe; epicentro se localizó en La Guajira

–El Servicio Geológico Colombiano confirmó una magnitud de 4.0 del sismo que se registró a las 4:08 de la tarde de este miércoles en La Guajira. Según el reporte científico el epicentro del fuerte movimiento telúrico, que recorrió una vasta zona de la Costa Caribe, fue ubicado a 10 kilómetros del casco urbano del municipio de Villanueva.

Se sismo se originó a una profundidad de 53 kilómetros, y a una distancia de 52.7 kilómetros de la ciudad de Valledupar, la capital del Cesar, sin que se hayan reportado consecuencias, salvo el susto para los habitantes de la región más cercana en la cual se ubican los municipios Urumita a 10 km y La Jagua del Pilar a 17 km. La onda sísmica, según los reportes recibidos por el Servicio Geológico Colombiano, también se sintió en los departamentos de Cesar, Antioquia y Norte de Sanander.

Este temblor fue antecedido por un sismo de 2.3 en el Océano Pacífico en línea, a 65 kilómetros de distancia del municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó. Ocurrió a las 4:06 p.m. y también se sintió en Bahía Solano (Mutis) (Chocó) a 86 km, Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó) a 96 km.

Tres horas antes, se produjo un sismo de magnitud 5.9 en El Salvador, Centro América, en la costa Pacífica, a una profundidad de 52 kilómetros, informó el Servicio Geológico Colombiano. Previamente, a las 12 y 54, se registró uno de magnitud 6.4 con epicentro en Alaska.