Petro insiste que el «Metro elevado no sirve» y confiesa su gran «pecado» con Bogotá

–Entre tantas cosas que ha trinado durante las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, destinó uno a Bogotá para reiterar los cuestionamientos al megaproyecto del Metro y confesar su gran «pecado» con la capital de la República, por una omisión, cuando se desempeño como alcalde mayor.

Haciendo eco a un comentario en X, en el que se reseña el «gol que nos metió Peñalosa, el jefe del Estado comienza señalando que «usar un metro para potenciar las troncales de TransMilenio, tiene una consecuencia fatal: Al hacer lo contrario de la solución, la ciudad no bajará su tiempo promedio de movilidad diaria. No es solución. Y sí dinero gastado».

Añade que «de esto solo se dará cuenta la Bogotá después de hecho, tal como ya lo dijeron decenas de expertos internacionales en estudio hecho y divulgado. Como la divulgación del estudio no es tanta, en la oscuridad, el metro elevado que no sirve, lo apoya buena parte de la ciudad ahora, desesperada por una solución que no llega y, olvidando que sí estaba lista para construir, la solución posible».

En este contexto, el presidente Gustavo Petro, se refiere su «pecado» con la capital: «Mal la decisión de Santos de hacer trampa, y mal la pasividad de mi alcaldía en ese momento de no rebelarse ante Vargas Lleras, y haber licitado el metro subterráneo por nuestra cuenta, ese será mi pecado con Bogotá, ciudad en la que he vivido la mayor parte de mi vida».

A renglón seguido pregunta: ¿Por qué lo seguimos financiando desde la nación? y se responde: «Porque Duque el 6 de agosto, antes de posesionarme, en un solo día y rápido, dejó amarrados por completo jurídicamente, los recursos, nada hicieron los órganos de control, ni el Congreso, Peñalosa es más poderoso que la Justicia, por ahora, el negocio privado de los buses, se sigue imponiendo desde 1951, cuando el alcalde fascista del momento, el mayor importador de buses, hizo quemar los tranvías».

Finalmente indica que «este, mi gobierno, ayuda a meter el primer tranvía en la ciudad, desde entonces, y espero que el segundo».