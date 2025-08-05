Bogotá lanzó nueva opción en la Línea 195 para mujeres víctimas de violencias

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer.

Las mujeres ahora cuentan con una nueva alternativa para comunicarse con la Línea Púrpura Distrital, marcando la Línea 195 y seleccionando la opción 7. Esta funcionalidad fue habilitada gracias a la articulación entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer) como parte de las acciones del Sistema Distrital de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias (SOFIA).

La Línea Púrpura Distrital es un canal de atención especializado dirigido a mujeres mayores de 18 años que estén viviendo violencias contra las mujeres. Entre enero y junio de 2025, se han realizado 21.154 atenciones y seguimientos, identificando que el 50,3 % de las llamadas corresponden a casos de violencia psicológica.

Este canal ofrece orientación telefónica y virtual de manera personalizada a través de un equipo interdisciplinario de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer), conformado por psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y enfermeras. Además de brindar escucha y contención, las profesionales informan sobre las rutas de atención y remiten, según el caso, a las sedes donde presta servicios la entidad.

“Esta articulación con la Línea 195 nos permite ofrecer a las mujeres en Bogotá una nueva opción para comunicarse con la Línea Púrpura Distrital y recibir orientación oportuna frente a situaciones de violencia”, señaló Laura Marcela Tami Leal, secretaria Distrital de la Mujer.

Por su parte, la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General, Alejandra Rodas Gaiter, destacó que “esta alianza demuestra cómo la articulación institucional y el uso de soluciones tecnológicas fortalecen la respuesta del Distrito frente a las violencias contra las mujeres y garantizan el acceso efectivo a servicios de atención y protección”.

La Línea 195, operada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, funciona como canal único de atención telefónica de Bogotá. Además de brindar información sobre trámites y servicios, también se convierte en una puerta de entrada directa para mujeres que requieren acompañamiento frente a situaciones de violencia.

Si necesita orientación, comuníquese con la Línea Púrpura Distrital llamando al 01 8000 112 137, escribiendo al WhatsApp 300 755 1846 o marcando la Línea 195, opción 7.