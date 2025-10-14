Bogotá tiene 83 nuevas inspecciones al servicio de la ciudadanía

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

A través del Decreto Distrital No. 213 del 21 de mayo de 2025, se fortaleció la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), un hito que marca el inicio de una nueva etapa para la justicia policiva en la capital.

Este decreto permitió ampliar y robustecer las Direcciones para la Gestión Policiva y para la Gestión Administrativa Especial de Policía, con el fin de aumentar la capacidad operativa y técnica para atender los requerimientos derivados del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

83 nuevas inspecciones de policía al servicio de la ciudadanía

Desde el 25 de agosto, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) ha venido posesionando a nuevos inspectores e inspectoras de Policía, junto con auxiliares administrativos, quienes conformarán los equipos de trabajo de las 83 nuevas inspecciones de policía que entrarán en funcionamiento en toda la ciudad.

Con su puesta en marcha, Bogotá llevará la justicia policiva a más rincones de la ciudad, haciendo presencia en CADES, SUPERCADES, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), y en estaciones y portales de TransMilenio. Esto significa mayor cercanía con la ciudadanía, atención más rápida y acceso equitativo a los servicios policivos.

Más cobertura, justicia y confianza ciudadana

Este fortalecimiento institucional no solo amplía la cobertura, sino que también representa una apuesta decidida por una Bogotá más justa, más ordenada y con instituciones que responden de frente a las necesidades de la ciudadanía.

Funciones clave de las inspecciones de policía

Entre las principales funciones de los inspectores e inspectoras de Policía se encuentran:

Conciliar conflictos de convivencia: resolver disputas entre vecinos o vecinas y promover la paz en la comunidad.

Ejecutar medidas correctivas: aplicar sanciones como reparación de daños, expulsión de domicilio y prohibición de ingreso a actividades que impliquen aglomeraciones.

Conocer comportamientos contrarios a la convivencia: evaluar y decidir sobre acciones que afecten la seguridad, tranquilidad o el ambiente.

Ejercer órdenes de restitución: en casos de tierras comunales, restituir las propiedades a sus dueños legítimos.

Aplicar medidas correctivas adicionales: como suspensión de obras, demolición o reparación de daños.

Estas acciones son parte de un sistema más amplio de justicia policiva que busca garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía bogotana.