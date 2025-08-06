Ejercito reestructura sus mandos

–El Comando del Ejército Nacional informó este miércoles que, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, atendiendo a las necesidades operacionales y estratégicas de la Fuerza, y en respuesta a los cambios inherentes al desarrollo profesional y la carrera militar del personal de oficiales Generales, se dispuso cambios en los mandos.

Al respecto, reseña los siguientes traslados:

-Mayor General Giovanni Rodríguez León, actual comandante de la Segunda División (CODIV2), asumirá como Comandante del Comando de Educación y Doctrina.

-Brigadier General Federico Alberto Mejía Torres, actual comandante de la Tercera División, (CODIV3), será el nuevo Comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.

-Brigadier General Javier Hernando Africano López, actual comandante de la Brigada 18 (CBR18), asumirá como Comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.

-Brigadier General Rodolfo Morales Franco, actual comandante de la Brigada 13 (CBR13), será designado como Comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.

-Brigadier General Jorge Ricardo Hernández Vargas, actual comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), asumirá como Comandante de la Décima Brigada.

-Brigadier General Juan Miguel Huertas Herrera, asumirá funciones como Comandante del Comando de Personal (COPER).

-Brigadier General Samuel Salinas Valencia, actual comandante del Comando de Personal (COPER), será el nuevo Comandante de la Décima Octava Brigada.

-Brigadier General César Augusto Martínez Páez, actual comandante de la Brigada 10 (CBR10), asumirá como Comandante de la Décima Tercera Brigada.

El comando del Ejército Nacional indica que continuará fortaleciendo sus capacidades operacionales con el fin de velar por la seguridad, la protección y el bienestar de todos los colombianos, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía y la paz en el territorio nacional.