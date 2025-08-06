Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al 60 %

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Este 6 de agosto, en el marco del cumpleaños de Bogotá, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá completaron un avance del 60 %.

“Ya tenemos los dos primeros trenes en camino hacia Bogotá, llegarán en septiembre a la ciudad (…) son cerca de siete kilómetros de viaducto y seguimos avanzando para por fin cumplir el sueño de los bogotanos de tener el Metro”, destacó el alcalde Galán.

Tendrá una longitud de 24 kilómetros, tendrá 16 estaciones, iniciará su operación con 30 trenes, y beneficiará de manera directa a 2,9 millones de ciudadanos de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

