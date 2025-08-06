Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al 60 %
Foto: Empresa Metro de Bogotá
Este 6 de agosto, en el marco del cumpleaños de Bogotá, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá completaron un avance del 60 %.
“Ya tenemos los dos primeros trenes en camino hacia Bogotá, llegarán en septiembre a la ciudad (…) son cerca de siete kilómetros de viaducto y seguimos avanzando para por fin cumplir el sueño de los bogotanos de tener el Metro”, destacó el alcalde Galán.
Tendrá una longitud de 24 kilómetros, tendrá 16 estaciones, iniciará su operación con 30 trenes, y beneficiará de manera directa a 2,9 millones de ciudadanos de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
Conoce sobre los trenes Línea 1 del Metro de Bogotá
- Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá, tienen 135 metros longitud, 2,90 metros de ancho (mínimo) y 3,90 metros de altura. Cada tren está compuesto por seis vagones, de los cuales cuatro son con motor y dos sin motor. Tienen una capacidad de transportar a 1.800 pasajeros y velocidad comercial promedio de 42,5 km/hora. Operarán inicialmente con un intervalo de 140 segundos y circularán, en sentido sur-norte y en sentido norte-sur, por vías independientes. Además, serán 100 % eléctricos, lo que hace al sistema amigable con el medio ambiente y contarán con un subsistema de señalización ferroviaria y control automático (CBTC), que usa comunicaciones bidireccionales entre los equipamientos del tren y la vía, para que su circulación sea segura.
- En mayo del 2026, iniciará la prueba de trenes en 5,7 kilómetros de viaducto construidos, entre el patio taller (Bosa) y la estación 4 (Kennedy).