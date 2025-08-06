La CAR detiene actividad minera ilegal a la cuenca alta del río Bogotá

Foto: La CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR suspendió las actividades de extracción y explotación de material de construcción que se venía desarrollando de manera ilegal en un predio ubicado en la vereda Sonsa, en la vía que conduce de Villapinzón a Lenguazaque.

En un operativo encabezado por el propio director general, Alfred Ignacio Ballesteros, con el apoyo de la dirección regional Almeidas y Guatavita de la CAR, se encontró una cantera de explotación de materiales como piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita, en un área aproximada de 3.838 metros cuadrados, con una evidente afectación de la capa vegetal.

Tras verificar en los sistemas de información geográfica, los técnicos pudieron determinar que el predio se ubica fuera de zonas compatibles con la minería, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca – POMCA del río Bogotá.

“En lo corrido de 2025 hemos suspendido 4 actividades similares en esta parte del Departamento, en procura de poner freno a la afectación al recurso suelo, conservar y cuidar los ecosistemas estratégicos aquí presentes”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la Corporación.

Durante la diligencia, los técnicos evidenciaron que, además de no contar con permisos para su desarrollo, la actividad se venía realizando de manera antitécnica y haciendo uso de maquinaria pesada, a juzgar por las marcas en el suelo y la presencia de taludes verticales y surcos.

“No toleraremos el ejercicio de la minería ilegal y seguiremos actuando con firmeza ante estas malas prácticas, sobre todo por los riesgos que generan en términos de remociones en masa en temporadas de lluvia”, subrayó el director Ballesteros.

La CAR reitera la importancia de gestionar los correspondientes permisos para el desarrollo de actividades productivas, no solo por tratarse de una zona estratégica de la cuenca Alta del río Bogotá, sino, además, porque es el único mecanismo para evitar medidas, sanciones y multas por parte de la autoridad ambiental.