No se pierda las actividades ambientales por el cumpleaños 487 de Bogotá
Foto: Secretaría de Ambiente.
Para celebrar el cumpleaños de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) pone a disposición de la ciudadanía más de 10 actividades ambientales para conectar y aprender a cuidar el patrimonio natural.
“Tenemos más de 487 razones para amar a Bogotá. Nuestra ciudad es única por sus tesoros naturales: 17 humedales, ocho parques ecológicos de montaña, siete paisajes sostenibles, siete bosques urbanos, nuestros imponentes Cerros Orientales y el páramo más grande del mundo, Sumapaz. Los y las invitamos a ser parte de la agenda que hemos preparado para celebrar nuestra bella ciudad. Porque nuestro legado para Bogotá es cuidar y aumentar su biodiversidad y dejar una ciudad resiliente para enfrentar el cambio climático y cuidar a su gente”, afirmó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto.
Caminatas ecológicas, recorridos de interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales, ferias, jornadas de limpieza y plantaciones son parte de las actividades que se realizarán en 10 localidades de la capital.
¡Agéndate y celebra en familia el cumpleaños de Bogotá!
Miércoles 6 de agosto
Jornadas de plantación
- Lugar: Reserva Distrital de Humedal La Vaca
Hora: 08:30 a. m. – 12:00 p. m.
Punto de encuentro: Diagonal 42 F Sur # 80G Bis – 05, barrio La María
Localidad: Kennedy
- Lugar: Reserva Distrital de Humedal Capellanía (Sector Hayuelos
Reservado y Modelia Park)
Hora: 08:00 a. m. – 12:00 p. m.
Puntos de encuentro: Hayuelos Reservado (Carrera 96 F #23A-60) – Modelia Park (Transversal 94 #22i-20)
Localidad: Fontibón
- Lugar: Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, Cerro Guacamayas
Hora: 09:00 a. m. – 12:00 p. m.
Localidad: San Cristóbal
Caminatas Ecológicas
- Lugar: Reserva Distrital de Humedal La Conejera
Hora: 09:00 a. m.
Localidad: Suba
Inscripción: https://forms.gle/oFL7jjXty5q4MJ92A
- Lugar: Reserva Distrital de Humedal Jaboque – Sendero Palafítico
Hora: 09:00 a. m.
Localidad: Engativá
Inscripción: https://forms.gle/9TuGnE9e89V6oBu18
- Lugar: Usme Pueblo
Hora: 09:00 a. m.
Localidad: Usme
Inscripción: https://forms.gle/RqxhTL6LtsKAELBDA
Rodada ambiental
- Lugar: Eje Ambiental – Plaza La Gota
Hora: 09:00 a. m.
Localidad: La Candelaria
Inscripción: https://forms.gle/npC2g23YXyn3oWWc8
Parches ambientales
- Encuentro de saberes con mujeres
A través de saberes ancestrales, se trabajará sobre el conocimiento popular
de plantas nativas medicinales y alimenticias.
Lugar: Salón comunal Santa Librada 2 (Calle 75 sur #8-75)
Hora: 01:00 p. m.
Localidad: Usme
- Cierre del proceso de participación “Guardianes del Canal Américas” Recuperación del punto crítico, siembra, instalación de señalética, presentación artística y certificación.
Lugar: CADE Patio Bonito (costado centro comercial Tintal)
Hora: 09:00 a. m.
Localidad: Kennedy
Viernes 29 de agosto
- Recorrido por la ronda del río Fucha
Recorrido con paradas guiadas para identificar flora, residuos y proyectos de restauración. Cierre con conversatorio y entrega de material pedagógico.
Lugar: Parque Ciudad Jardín (intersección avenida Caracas) hasta CAI Ronda
Río Fucha
Hora: 08:00 a. m. – 09:00 a. m.
Localidad: Antonio Nariño
- Embellecimiento del parque Villa Teresita
Jornada de limpieza, pintura, siembra de plantas y adecuación de espacios para fomentar el cuidado del espacio público.
Lugar: Carrera 115C #69C-15
Hora: 11:00 a. m. – 01:00 p. m.
Localidad: Engativá