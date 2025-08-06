    • Bogotá

    No se pierda las actividades ambientales por el cumpleaños 487 de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Actividades ambientales por los 487 años de Bogotá agosto de 2025Foto: Secretaría de Ambiente.

    Para celebrar el cumpleaños de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA)  pone a disposición de la ciudadanía más de 10 actividades ambientales para conectar y aprender a cuidar el patrimonio natural.

    “Tenemos más de 487 razones para amar a Bogotá. Nuestra ciudad es única por sus tesoros naturales: 17 humedales, ocho parques ecológicos de montaña, siete paisajes sostenibles, siete bosques urbanos, nuestros imponentes Cerros Orientales y el páramo más grande del mundo, Sumapaz. Los y las invitamos a ser parte de la agenda que hemos preparado para celebrar nuestra bella ciudad. Porque nuestro legado para Bogotá es cuidar y aumentar su biodiversidad y dejar una ciudad resiliente para enfrentar el cambio climático y cuidar a su gente”, afirmó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto.

    Caminatas ecológicas, recorridos de interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales, ferias, jornadas de limpieza y plantaciones son parte de las  actividades que se realizarán en 10 localidades de la capital.

    ¡Agéndate y celebra en familia el cumpleaños de Bogotá!

    Miércoles 6 de agosto

    Jornadas de plantación

    • Lugar: Reserva Distrital de Humedal La Vaca

    Hora: 08:30 a. m. – 12:00 p. m.

    Punto de encuentro: Diagonal 42 F Sur # 80G Bis – 05, barrio La María

    Localidad: Kennedy

    • Lugar: Reserva Distrital de Humedal Capellanía (Sector Hayuelos

    Reservado y Modelia Park)

    Hora: 08:00 a. m. – 12:00 p. m.

    Puntos de encuentro: Hayuelos Reservado (Carrera 96 F #23A-60) – Modelia Park (Transversal 94 #22i-20)

    Localidad: Fontibón

    • Lugar: Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, Cerro Guacamayas

    Hora: 09:00 a. m. – 12:00 p. m.

    Localidad: San Cristóbal

    Caminatas Ecológicas

    • Lugar: Reserva Distrital de Humedal La Conejera

    Hora: 09:00 a. m.

    Localidad: Suba

    Inscripción: https://forms.gle/oFL7jjXty5q4MJ92A

    • Lugar: Reserva Distrital de Humedal Jaboque – Sendero Palafítico

    Hora: 09:00 a. m.

    Localidad: Engativá

    Inscripción: https://forms.gle/9TuGnE9e89V6oBu18

    • Lugar: Usme Pueblo

    Hora: 09:00 a. m.

    Localidad: Usme

    Inscripción: https://forms.gle/RqxhTL6LtsKAELBDA

    Rodada ambiental

    • Lugar: Eje Ambiental – Plaza La Gota

    Hora: 09:00 a. m.

    Localidad: La Candelaria

    Inscripción: https://forms.gle/npC2g23YXyn3oWWc8

    Parches ambientales

    • Encuentro de saberes con mujeres

    A través de saberes ancestrales, se trabajará sobre el conocimiento popular

    de plantas nativas medicinales y alimenticias.

    Lugar: Salón comunal Santa Librada 2 (Calle 75 sur #8-75)

    Hora: 01:00 p. m.

    Localidad: Usme

    • Cierre del proceso de participación “Guardianes del Canal Américas” Recuperación del punto crítico, siembra, instalación de señalética, presentación artística y certificación.

    Lugar: CADE Patio Bonito (costado centro comercial Tintal)

    Hora: 09:00 a. m.

    Localidad: Kennedy

    Viernes 29 de agosto

    • Recorrido por la ronda del río Fucha

    Recorrido con paradas guiadas para identificar flora, residuos y proyectos de restauración. Cierre con conversatorio y entrega de material pedagógico.

    Lugar: Parque Ciudad Jardín (intersección avenida Caracas) hasta CAI Ronda

    Río Fucha

    Hora: 08:00 a. m. – 09:00 a. m.

    Localidad: Antonio Nariño

    • Embellecimiento del parque Villa Teresita

    Jornada de limpieza, pintura, siembra de plantas y adecuación de espacios para fomentar el cuidado del espacio público.

    Lugar: Carrera 115C #69C-15

    Hora: 11:00 a. m. – 01:00 p. m.

    Localidad: Engativá

