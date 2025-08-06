No se pierda las actividades ambientales por el cumpleaños 487 de Bogotá

Foto: Secretaría de Ambiente.

Para celebrar el cumpleaños de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) pone a disposición de la ciudadanía más de 10 actividades ambientales para conectar y aprender a cuidar el patrimonio natural.

“Tenemos más de 487 razones para amar a Bogotá. Nuestra ciudad es única por sus tesoros naturales: 17 humedales, ocho parques ecológicos de montaña, siete paisajes sostenibles, siete bosques urbanos, nuestros imponentes Cerros Orientales y el páramo más grande del mundo, Sumapaz. Los y las invitamos a ser parte de la agenda que hemos preparado para celebrar nuestra bella ciudad. Porque nuestro legado para Bogotá es cuidar y aumentar su biodiversidad y dejar una ciudad resiliente para enfrentar el cambio climático y cuidar a su gente”, afirmó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto.

Caminatas ecológicas, recorridos de interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales, ferias, jornadas de limpieza y plantaciones son parte de las actividades que se realizarán en 10 localidades de la capital.

¡Agéndate y celebra en familia el cumpleaños de Bogotá!

Miércoles 6 de agosto

Jornadas de plantación

Lugar: Reserva Distrital de Humedal La Vaca

Hora: 08:30 a. m. – 12:00 p. m.

Punto de encuentro: Diagonal 42 F Sur # 80G Bis – 05, barrio La María

Localidad: Kennedy

Lugar: Reserva Distrital de Humedal Capellanía (Sector Hayuelos

Reservado y Modelia Park)

Hora: 08:00 a. m. – 12:00 p. m.

Puntos de encuentro: Hayuelos Reservado (Carrera 96 F #23A-60) – Modelia Park (Transversal 94 #22i-20)

Localidad: Fontibón

Lugar: Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, Cerro Guacamayas

Hora: 09:00 a. m. – 12:00 p. m.

Localidad: San Cristóbal

Caminatas Ecológicas

Lugar: Reserva Distrital de Humedal La Conejera

Hora: 09:00 a. m.

Localidad: Suba

Inscripción: https://forms.gle/oFL7jjXty5q4MJ92A

Lugar: Reserva Distrital de Humedal Jaboque – Sendero Palafítico

Hora: 09:00 a. m.

Localidad: Engativá

Inscripción: https://forms.gle/9TuGnE9e89V6oBu18

Lugar: Usme Pueblo

Hora: 09:00 a. m.

Localidad: Usme

Inscripción: https://forms.gle/RqxhTL6LtsKAELBDA

Rodada ambiental

Lugar: Eje Ambiental – Plaza La Gota

Hora: 09:00 a. m.

Localidad: La Candelaria

Inscripción: https://forms.gle/npC2g23YXyn3oWWc8

Parches ambientales

Encuentro de saberes con mujeres

A través de saberes ancestrales, se trabajará sobre el conocimiento popular

de plantas nativas medicinales y alimenticias.

Lugar: Salón comunal Santa Librada 2 (Calle 75 sur #8-75)

Hora: 01:00 p. m.

Localidad: Usme

Cierre del proceso de participación “Guardianes del Canal Américas” Recuperación del punto crítico, siembra, instalación de señalética, presentación artística y certificación.

Lugar: CADE Patio Bonito (costado centro comercial Tintal)

Hora: 09:00 a. m.

Localidad: Kennedy

Viernes 29 de agosto

Recorrido por la ronda del río Fucha

Recorrido con paradas guiadas para identificar flora, residuos y proyectos de restauración. Cierre con conversatorio y entrega de material pedagógico.

Lugar: Parque Ciudad Jardín (intersección avenida Caracas) hasta CAI Ronda

Río Fucha

Hora: 08:00 a. m. – 09:00 a. m.

Localidad: Antonio Nariño

Embellecimiento del parque Villa Teresita

Jornada de limpieza, pintura, siembra de plantas y adecuación de espacios para fomentar el cuidado del espacio público.

Lugar: Carrera 115C #69C-15

Hora: 11:00 a. m. – 01:00 p. m.

Localidad: Engativá