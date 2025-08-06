¡Feliz cumpleaños Bogotá! La ciudad festeja su día con actividades culturales

Alcaldía Mayor de Bogotá

La capital de Colombia se prepara para celebrarlo en grande, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, podrás disfrutar una programación vibrante y diversa que se extenderá por toda la ciudad. Diferentes actividades culturales, artísticas, educativas, patrimoniales y recreativas se toman parques, bibliotecas, teatros, calles, museos y escenarios al aire libre, con entrada libre para toda la ciudadanía.

La celebración del cumpleaños de Bogotá se realiza en el marco del Decreto Distrital 322 de 2022, que actualizó la conformación y el funcionamiento del Comité Fiesta de Bogotá. Esta instancia, presidida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, reúne a representantes de entidades distritales del sector cultural, patrimonial, recreativo, deportivo y de comunicación pública. Su misión es planear, organizar y ejecutar las actividades de esta gran fiesta ciudadana, promoviendo la diversidad, la participación, el sentido de pertenencia y el orgullo en torno a nuestra ciudad.

Una fiesta para expresar con orgullo nuestro amor por Bogotá

El miércoles 6 de agosto será el día central de la celebración y las entidades de Bogotá ofrecerán una variada programación:

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) festeja el Festival de Verano, que por primera vez se extiende durante todo agosto y en las 20 localidades de la ciudad. Con el lema “Una ciudad que juega es una ciudad feliz”, ofrecerá 135 actividades deportivas y recreativas para todas las edades. Además, presenta la nueva indumentaria del Equipo Bogotá y la versión audiovisual del Himno de Bogotá como homenaje a la ciudad, en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), conmemora la fecha con una programación sin precedentes: Trilogía Insuperable, un concierto con las maestras Blanca Uribe, Teresita Gómez y Helvia Mendoza en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, junto a la Filarmónica Principal. En el Parque Simón Bolívar habrá un concierto sinfónico con clásicos de Metallica y Guns N’ Roses. Además, la OFB lanza una nueva versión del Himno de Bogotá como símbolo sonoro de esta celebración.

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES):

Inauguración del Centro de Formación CREA Salamanca y de un espacio NIDOS para primera infancia: Idartes abre dos nuevos espacios dedicados a la formación y la creación artística en Bogotá, ambos ubicados en la localidad de Barrios Unidos (Calle 63D No. 28A – 32). Con esta apertura, los programas Nidos y Crea continúan ampliando su presencia territorial y fortaleciendo su compromiso con el acceso a los derechos culturales desde la infancia hasta la adultez. El evento contará con muestras artísticas de música y teatro.

Lanzamiento de ArteMetro BOG: Esta jornada de programación artística, que tendrá lugar en las cercanías del trazado de la Línea 1 del Metro, en el Parque zonal La Amistad de la localidad de Kennedy, marcará el inicio de una estrategia de activación artística y cultural en los entornos del sistema cuyo objetivo es promover el uso, disfrute y apropiación del Metro de Bogotá por parte de la ciudadanía, contribuyendo a la transformación de las relaciones entre los habitantes de la ciudad y de éstos con la infraestructura y los entornos próximos al sistema.

Durante esta jornada, se desarrollará una programación artística que constituye una muestra representativa de lo que será el proyecto ArteMetro BOG, dando a conocer sus principales apuestas y el tipo de experiencias que se desarrollarán en los entornos y en la infraestructura del Metro de Bogotá a lo largo de su implementación. Se realizarán las siguientes actividades: Cinemateca al Parque – proyección de cuatro películas -, un flashmob de danza llanera con 120 bailarines, artistas del programa Arte a la KY habitando diferentes lugares del parque y un Salón de Baile de carranga.

Lanzamiento Proyecto Especial Mundos Digitales: En el marco del cumpleaños de Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes lanzará Mundos Digitales, una nueva plataforma para la primera infancia, la infancia y la juventud. Este proyecto ofrecerá videojuegos educativos, aplicaciones y entornos de experimentación que permitan explorar la relación entre el arte y la tecnología, fomentando el desarrollo de ciudadanías digitales creativas, sensibles y críticas.

Ese mismo día, la ciudadanía podrá disfrutar de funciones gratuitas de cine nacional e internacional en la Cinemateca de Bogotá. También, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se presentará Gaitán al Aire Vol. 48 con Carlos Elliot Jr. Además, se realizará entrega de libros de Libro al Viento en TransMilenio y TransMiCable.

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) ofrecerá una gran fiesta cultural gratuita en el Parque Santander desde las 10:00 a. m. con programación familiar y artística que incluye estampatón, cine al aire libre, talleres, teatro, circo, música tropical, danzas afrocolombianas y carranga, cerrando con una muestra audiovisual sobre la memoria histórica de Bogotá.

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed se suma a la celebración con una programación que invita a redescubrir la ciudad desde la imaginación, la memoria y la creatividad. Talleres artísticos, clubes de ciencia, recorridos sensoriales, laboratorios de co-creación con tecnología, títeres, cine familiar y exposiciones digitales hacen parte de esta fiesta para todas las edades.

Canal Capitaltendrá una proyección del video del himno de Bogotá en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el IDRD. Un homenaje vibrante a la ciudad que amamos: una pieza audiovisual que recorre sus espacios cotidianos, donde la música se encuentra con la vida. Los músicos de la OFB interpretan el Himno en la cotidianidad bogotana, sus calles, parques, transporte, escenarios recreativos del IDRD y su gente, conectando con el alma de la ciudad desde cada rincón, con imágenes captadas con sensibilidad por Canal Capital en escenarios que exaltan el valor del arte en lo público. También habrá una programación especial de contenidos sobre Bogotá y finalmente se presentará una Maratón del contenido Bogotario

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) celebrará con la exposición Rodar Juntas sobre el uso de la bicicleta por mujeres y personas LGBTI, y con Rolocast, una serie de podcast sobre historias antiguas de Bogotá en la Casa de los Siete Balcones. También se realizarán recorridos patrimoniales, talleres y actividades en el Museo de la Ciudad Autoconstruida y jornadas de recuperación del patrimonio cultural.

Concierto de Nicolás Jaar en el Domo del Planetario de Bogotá: Artista chileno – estadounidense conocido por su estilo musical único, que combina elementos de la música electrónica, el jazz, el ambiente y la música clásica. Sus canciones suelen ser largas y atmosféricas, con un enfoque en la creación de paisajes sonoros texturizados. También es conocido por sus presentaciones en vivo, que a menudo incorporan elementos visuales y performativos. Los «Archivos de Radio Piedras» de Nicolás Jaar son un proyecto de radioteatro experimental de 17 capítulos que se desarrolla en un Chile distópico.

La historia se centra en un futuro donde un apagón digital obliga a la gente a usar radios para comunicarse. Jaar utiliza la radio como un dispositivo que permite reflexionar sobre temas como las luchas territoriales, las olas migratorias y la memoria política y social. La obra mezcla elementos de ficción y realidad, creando una experiencia sonora inmersiva que invita a la reflexión y a la participación activa del oyente. Los «Archivos de Radio Piedras» se han presentado en vivo en diversas salas, museos y centros culturales, y también se pueden escuchar a través de plataformas digitales.

En escena acompañan a Nicolás, el pianista chileno Camilo Salinas y el percusionista colombiano Daniel Cataño. El proyecto ha sido elogiado por su originalidad y por su capacidad para generar diálogo y reflexión en torno a temas relevantes para la sociedad actual.

Acciones de territorialización de Misión Quynza del Planetario en tres lugares:

Lugar 1 (Planetario de Bogotá): Horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Actividades programadas:

– Charla «El cielo de Bogotá nuestra casa” (entrada libre)

– Observación astronómica (entrada libre)

– Talleres de lectura (entrada libre)

– Franjas libres (entrada libre)

Lugar 2 (Parque Ciudad Montes): Horario de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividades programadas:

– Observación astronómica diurna

– Talleres de divulgación en ciencias del espacio

Lugar 3 (Atrio): Horario de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividades programadas:

– Domo portátil

– Observación astronómica diurna

– Talleres de divulgación en ciencias del espacio

La Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá tendrá una exposición Itinerante en el Archivo de Bogotá en el SuperCADE Portal Américas.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Ambiente organizará caminatas que estarán abiertas para participación de la ciudadanía y podrán verificar la programación a través de la página web de la entidad. Inscripciones abiertas en https://www.ambientebogota.gov.co/es/caminatas-ecologicas

La Secretaría Distrital del Hábitat no se quedará atrás con la celebración y hará entrega del espacio público La Gloria (Localidad de San Cristóbal) a las 10:00 a. m.

Mientras que la Secretaría Distrital de Hacienda atenderá al público en La Móvil de la secretaría en la carrera 10 con av. Jiménez, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Por último, la Secretaría Distrital de Movilidad tendrá un recorrido en la av. Boyacá para dialogar con la comunidad de la zona sobre nuestras intervenciones para la movilidad segura. Esto se llevará a cabo a las 10:30 a.m.

Desde el sector Gobierno, las Alcaldías Locales también se unirán a la celebración del cumpleaños de Bogotá con distintas actividades.

Usaquén

Hora: 2:30 p. m.

Actividad: Entrega parques Jardines de Oriente

Lugar: Av. Carrera 19 entre calle 159 y 160 A

Chapinero.

Hora: 7 a. m. a 9 a. m.

Actividad: Recorrido de entrega de 64 segmentos viales.

Lugar: Calle 69 A entre carrera 9 y 10 – Calle 72 con Av. Circunvalar – Calle 61 entre carrera 3 y 7 – Calle 63 entre 3 y 3A

Santa Fe

Hora: 10:00 a. m.

Actividad: Embellecimiento y recuperación de punto crítico en el dónde se está trabajando en un pilot relacionado con la problemática de residuos sólidos.

Lugar: barrio El Consuelo

San Cristóbal

Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Actividad: Entrega parque La Gloria

Lugar: Calle 44 sur # 10 este 20

Usme

Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Actividad: Olla comunitaria – Discapacidad

Lugar: CDC Julio César Sánchez

Hora: 09:00 a. m – 11:00 a. m

Actividad: Recorrido aula ambiental al vivero La Requilina

Lugar: Vivero La Requilina

Tunjuelito

Hora: 09:30 a. m. a 12:30 m.

Actividad: Jornada de plantación de espacios nativos

Lugar: Humedal El Tunjo

Bosa

Hora: 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Actividad: Intervención del parque El Triunfo. Líderes y asesores harán sensibilización y embellecimiento del espacio público. Participación de grafitero quien pintará un mural

Lugar: San Bernardino

Kennedy

Hora: 9:00 a. m. a 12.00 m.

Actividad: Entrega del parque de Proximidad 08-660 y de módulos infantiles. Y varias actividades

Lugar: Urbanización Casa Blanca, segundo sector

Fontibón

Hora: 09:00 a.m. a 5:00 p.m.

Actividad: Festival Intercultural Local

Lugar: Parque Fundacional de Fontibón

Engativá

Hora: Desde 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Actividad: Toma cultural con tres enfoques: cultural, deportivo y gastronómico

Lugar: Plaza Fundacional de Engativá Pueblo

Suba

Hora: 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Actividad: Entrega de la 1era fase de la Casa de la Cultura de Suba 2.0

Lugar: Cr 90 # 147 – 44

Barrios Unidos

Hora: 4:00 p. m.

Actividad: Condecoración a Policías, Policía Cívica y Gestores de Convivencia

Lugar: Comando Central del CAN

Teusaquillo

Hora: 09:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividad: Presencia e 5 parques con actividades lúdicas

Lugar: Parques Esmeralda, Galerías, Guemica, Los Arrayanes y Quita Paredes

Los Mártires

Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Actividad: Feria del Servicio en el Ricaurte

Lugar: Parque el Ricaurte

Antonio Nariño

Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Actividad: Entrega de los parques La Fraguita, Villa Mayor y el de la Escuelita Uruguay

Lugar: Calle 44 sur # 10 este 20

Puente Aranda

Hora: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Actividad: Vamos pal Barrio Milenta (Feria de servicios)

Lugar: Entrada barrio Milenta

Candelaria

Hora: 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Actividad: Nueva edición de ‘Alcaldía en tu barrio’. Socialización de Proyecta Local, cine bajo las estrellas, poesía y teatro en vivo.

Lugar: Frente al Museo Militar (Calle 10 entre carreras 4 y 5 – Barrio Centro Administrativo).

Rafael Uribe Uribe

Hora: 09:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividad: se celebrará el cumpleaños de Bogotá con un gran pastel para compartir, presentaciones culturales y actividades artísticas. Además, los y las asistentes podrán participar en los encuentros de presupuestos participativos.

Lugar: Piedra del Amor

Ciudad Bolívar

Hora: 8:00 a. m.

Actividad: Lanzamiento Unidad Móvil Veterinaria

Lugar: Plazoleta de la AL Ciudad Bolívar

Hora: 11:00 a. m.

Actividad: Mejoramiento de 2 vivienda en zona rural (obra grande)

Lugar: Vereda Quiba y Pasquilla

Hora: 11:00 a. m.

Actividad: Entrega de 2 intervenciones y mejoramiento de puentes

Lugar: Barrio Arabia y Sotabeto

Sumapaz

Hora: 09:00 a.m. a 5:00 p.m.

Actividad: Festival Intercultural Local

Lugar: Parque Fundacional de Fontibón

Sector Gobierno

IDPAC

Hora: 09:00 a. m

Actividad: Taller sobre Grandes Preguntas con relación a la democracia

Lugar: Parque Gilma Jiménez

Hora: 9:00 a. m.

Actividad: Fortalecer la participación ciudadana a través de Obras con saldo pedagógico

Lugar: Barrio La Almería.

(Ambas actividades, pero tentativamente son esos los punto)

DADEP

Hora: 09:00 a. m.

Actividad: Limpieza, pintura y readecuación de baños públicos. Esta actividad hace parte de la estrategia de la Defensoría #PuentesQueUnen

Lugar: Calle 45 con Cra NQS

Hora: 4:00 p. m.

Actividad: Evento de lanzamiento del piloto de baños públicos en espacios recuperados y revitalizados (instalación de baño público modular que se pondrá al servicio de la ciudadanía en el sector en un espacio que había sido usado por años como bahía de parqueo ilegal. Son más de seis meses trabajando en la recuperación.

Lugar: Corredor peatonal del Murillo Toro en la Cra 7ª