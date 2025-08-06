Petro y sus polémicas frases en última alocución: «Estamos sacando a Herodes de Colombia; Duque acabó hasta con el nido de la perra; los traidores de la patria

–Para significar que están muriendo menos niños por hambre o desnutrición, que se han reducido las defunciones por desnutrición aguda en menores de 5 años, el presidente Gustavo Petro aseguró que eso se llama cuidar la vida y cuidar lo principal: los niños, niñas y mujeres de Colombia”. Y puntualizó: “Estamos sacando a Herodes de Colombia», citando al rey de Judea, autor de la masacre de los primogénitos, en su afán por matar al recién nacido Jesús, el Mesías.

Esta son unas algunas de las tantas frases que remarcó la alocución televisada del mandatario de este martes, para resaltar sus ejecuciones en 3 años de gobierno.

-«El sistema de salud no puede seguir siendo mercancía. Es un derecho fundamental y lo estamos defendiendo con resultados. Este gobierno de la vida está luchando porque su política y la plata vaya para que haya más vida en Colombia».

«Cuando quieren tumbar el decreto de salud quieren tumbar es el sistema preventivo que ya se ordenó por ley. Quieren es que mueran niños y niñas que ya venimos salvando».

“Duque, campeón mundial de la desigualdad. Llegó al récord del coeficiente Gini: 0.56″.

«Duque llega y acabó hasta con el nido de la perra».

“A la justicia se le respeta. Los jueces deben ser libres de lo que decidan, libres completamente. No jueces con miedo, no jueces pensando que los van a matar, o arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar por hacer justicia en Colombia» (a propósito de los cuestionamientos por la condena del expresidente Álvaro Uribe).

«Irrespetan la justicia diciendo que (Uribe) no debe estar preso, y yo no me voy a meter en eso, diciendo si sí o si no, pero a la justicia se le respeta en Colombia».

“Colombianos que se van a Estados Unidos a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, pero los jueces deben ser libres de lo que decidan, no debe haber jueces con miedo y pensando que los van a matar”.

«La política de educación superior del gobierno del cambio es diez veces más eficaz que la de la era del expresidente Santos. Con el mismo presupuesto, se han creado más cupos y se implementó la gratuidad, algo que antes no existía».

“No queremos que Colombia vuelva a la pobreza, sino que salga definitivamente»

“Aquí no se quebró la economía por subir el salario mínimo. Se fortaleció la clase trabajadora»

“Hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente colombiano lo bajó»

“La secretaria de la oficina del más rico de Colombia paga más impuestos que el rico de Colombia. Eso se llama injusticia tributaria»

“La Constitución ordenó una reforma progresiva… y quienes tenían que cuidarla le quitaron a la reforma tributaria lo que la hacía progresiva»

“Colombia tiene que salir de la extracción y pasar a la producción si queremos ser ricos»

«Tenemos que bajar la demanda de gas y el primer responsable es Ecopetrol, para dar el salto a las energías limpias. Si Ecopetrol sigue dependiendo del carbón y el petróleo, quebrará. Es hora de que compita en generación de energía limpia y ayude a bajar tarifas».

«Aquí no seguimos el modelo de Venezuela, que viene desde hace un siglo, no de ahora. Aquí seguimos y espero que Venezuela siga proponiendo ese cambio, aquí seguimos «la enfermedad holandesa» causada por décadas de la dependencia de economías legales del petróleo y carbón; y de economías ilegales como la cocaína; disminuyendo la agricultura y la industria.

«Glencore y Drummond no han querido sentarse a renegociar con el Gobierno. No les voy a permitir que el carbón que explotan en Colombia lo vendan en Israel para matar niños y sumar ganancias. Tampoco podrán extraer gas de los mantos de carbón; eso mata a la humanidad, incluida la colombiana. Estas empresas nos están dejando sin agua».

“Estamos produciendo más alimentos, estamos rescatando el campo colombiano, y es donde se hace la guerra»

“El día en que no hayan campesinos sin tierra, sino campesinos con tierras, entonces ese día podremos decir que la riqueza habrá podido comenzar en el campo colombiano»

“Este gobierno ha trabajado para el pueblo trabajador y el pueblo trabajador decidirá si quiere gobiernos trabajando por él»

“Los más beneficiarios han sido la clase trabajadora de Colombia. Y me enorgullece, eso es lo que queríamos que pasara»

“La economía mundial no necesita músculo ya, necesita cerebro»

“Nunca antes tuvimos esta cifra: 2 millones 553 mil estudiantes en universidad pública o privada»

“Si esto se sigue por 10 años, pasamos a una sociedad del conocimiento»

“Todo estudiante hombre o mujer que salga de un colegio público o privado tiene el derecho a la educación superior»

Cifras

Energía más económica:

Ya no se calculará con el generador más caro. La nueva fórmula de la CREG fija el precio según el costo real de producción.

La explotación minera:

Disminuye entre 2023 y 2025. Se prohíbe el gas en mantos de carbón por su impacto ambiental. “Nos están dejando sin agua”, afirmó el Presidente.

Más producción en el campo:

Crecen la agricultura, ganadería y pesca. “Volvemos a producir alimentos. Eso es riqueza real”.

Educación pública en expansión:

• 190.000 nuevos cupos creados desde cero

• Universidades: de 26.000 a 55.000 cupos

• Tecnológicos: de 7.000 a 30.000 cupos

• Matrícula total récord: 2,5 millones

Más jóvenes acceden a la universidad:

• Cobertura bruta: 57,5 %

• Tránsito inmediato: 45,9 %

• En zonas rurales, el acceso aumentó un 30 %.

La salud preventiva salva vidas:

• Mortalidad infantil: bajó 32 % de 2.245 en 2022 a 1.519 en 2025.

• Mortalidad en menores de 5 años: -30,2 % entre 2022 y 2024.

• Mortalidad materna: se redujo de 141 muertes en 2023 a 85 en 2025. Una caída del 40 % frente al gobierno anterior.

• Desnutrición aguda infantil: de 202 casos en 2022 a 85 en 2025.

• La mortalidad prematura (30 a 70 años) por enfermedades no transmisibles bajó 12,7 % entre 2022 y 2024.