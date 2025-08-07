Bogotá lanza estrategia de formación para fortalecer el servicio de taxi

Foto: Secretaría de Movilidad.

En el marco de la conmemoración del Día del Taxista, Bogotá rindió homenaje a los más de 60.000 conductores que prestan el servicio de taxi en la ciudad y lanzó una nueva estrategia de formación para fortalecer sus capacidades, dignificar su labor e impulsar la mejora continua del servicio.

Durante la celebración, que contó con la participación de autoridades distritales, representantes del gremio, familias y aliados estratégicos, se reconoció a 15 conductores que son ejemplo de excelencia en cuatro categorías clave: solidaridad, sostenibilidad, innovación e inclusión.

“Reconocemos en ustedes no solo a quienes movilizan a Bogotá, sino a quienes construyen ciudad desde el volante, con compromiso, esfuerzo y profesionalismo”, expresó Nicolás Correal, subsecretario de Política para la Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

En el evento, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el lanzamiento de la Escuela de Formación para Conductores y Conductoras de Taxi, una iniciativa que busca mejorar la calidad del servicio a través de la capacitación en tres niveles (básico, intermedio y avanzado). En esta primera fase, los módulos incluirán atención al cliente, seguridad vial y servicio con enfoque diferencial.

“Esta apuesta nace del diálogo permanente con el sector y responde al papel fundamental que el servicio de taxi cumple en la vida de miles de personas, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, turistas y mujeres cuidadoras”, agregó el Subsecretario Correal.

La estrategia cuenta con el apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y otros aliados institucionales comprometidos con el desarrollo y la profesionalización del gremio.

Con esta estrategia, Bogotá avanza en su propósito de fortalecer el transporte público individual en función de brindar un servicio más seguro, eficiente, cercano y digno para quienes lo prestan y para quienes lo usan.