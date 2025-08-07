Inicia la construcción del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación

Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La celebración de los 487 años de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa iniciócon la puesta de la primera piedra del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá (CTIB), acto encabezado por el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán; el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ovidio Claros; el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama, y la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López.

“El Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá Región es una muestra de que el trabajo conjunto genera un efecto multiplicador para la ciudad”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Con una inversión público-privada de más de $535 mil millones, donde la CCB invertirá $254 mil millones, Corferias 57 mil millones, el Distrito 85 mil millones, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) $76 mil millones y las cajas de compensación $63 mil millones, este espacio se convertirá en el epicentro para la articulación de empresas, academia, Estado y ciudadanía, alrededor de proyectos innovadores y tecnológicos que impulsarán el desarrollo económico y social de la capital y la región.

“El CTIB es una inversión público-privada que no solo transforma una zona estratégica de la ciudad, sino que impulsa la productividad, la innovación y la competitividad empresarial. Durante su construcción se generarán más de 13.600 empleos y, una vez en operación, se convertirá en el ecosistema más importante de Bogotá-Región para emprendedores, MiPymes y empresas que apuestan por el conocimiento como motor de desarrollo”, afirmó el presidente de la CCB, Ovidio Claros.

El CTIB transformará 247 hectáreas del occidente de Bogotá, integrando infraestructura de calidad, espacio público, ciclorrutas y nuevos equipamientos de salud, educación, cultura y deporte, que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Al respecto, el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama, aseguró: “Desde Corferias nos sentimos orgullosos de ser parte fundamental de esta iniciativa, no solo aportando el espacio físico para hacer realidad esta visión, sino también poniendo al servicio del proyecto toda nuestra experiencia para transformar esta zona en un verdadero epicentro estratégico de Bogotá. Este Campus impulsará una renovación urbana integral y generará sinergias con nuestro Distrito de Ferias, Eventos y Convenciones; además, nos permitirá extender los beneficios de nuestra Zona Franca de Exportación de Servicios, a quienes se establezcan en el área, consolidando así su desarrollo y proyección internacional”.

Este gran proyecto tendrá un edificio sede con 23 pisos, dos sótanos, una terraza, laboratorios, áreas de servicios especializados para la interacción y colaboración entre emprendedores, empresarios, academia e inversionistas, así como con ??espacios de coworking y de oficinas.

Tras un riguroso y transparente proceso de selección, mediante convocatorias públicas, el Comité Fiduciario del CTIB adjudicó los contratos de la Fase 1A del edificio sede a tres consorcios altamente idóneos: el Consorcio Ciencia e Innovación para la gerencia integral de obra, el Consorcio Alianza CCB para la interventoría y el Consorcio Cámara Bogotá 2025 para la ejecución de obra, que se espera culmine en el 2028.

En paralelo a la construcción del campus, la Administración distrital anunció que durante el segundo semestre de 2025 iniciará un piloto del Modelo de Servicios del CTIB, un programa diseñado para acompañar a startups, emprendimientos de base científica y tecnológica, y a MiPymes en sus procesos de innovación, digitalización y acceso a nuevos mercados.

Este piloto será liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), y tendrá una inversión de $12.151 millones para atender, inicialmente, a 130 emprendimientos y empresas de la ciudad.

El Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá (CTIB) será posible gracias a la articulación entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias, Compensar, Cafam y el SENA, bajo un modelo de gestión público-privada que promoverá inversiones estratégicas y generadoras de valor en sectores de alto componente tecnológico.