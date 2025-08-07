Declaración del Gobierno de Colombia sobre la soberanía en Isla Santa Rosa sobre el Río Amazonas

–(Foto río Amazonas – UNAL). Una declaración formal emitió este jueves el Presidente de la República de Colombia frente a la situación planteada por el gobierno del Perú al incorporar a su territorio la Isla de Santa Rosa sobre el río Amazonas, que, advierte, no ha sido asignada a ninguno de los dos países.

Estos son los términos de la declaración del mandatario colombiano:

POSICIÓN NACIONAL EN RELACIÓN CON LA SOBERANÍA DE LA DENOMINADA ISLA DE SANTA ROSA SOBRE EL RÍO AMAZONAS

El Presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la integridad territorial y los intereses del pueblo colombiano, en un momento en el que la unidad nacional y la firmeza en la defensa de nuestra soberanía cobran un valor especial, se permite declarar que:

1. La denominada isla de “Santa Rosa», junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos Repúblicas.

2. La Ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos Estados, violando el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno.

3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona.

4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de “Santa Rosa», es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el rio Amazonas, contemplado en el Acta Adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12.

5. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo – Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

6. Recibe con beneplácito la invitación del gobierno del Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF) que tendrá lugar el próximo el 11 y 12 de septiembre de 2025, en la ciudad de Lima.

Finalmente, Colombia reafirma su compromiso con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución.