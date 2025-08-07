Petro: “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla de Santa Rosa, en el río Amazonas»

–En el marco de la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá, este jueves en Leticia, el presidente Gustavo Petro notificó que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla de Santa Rosa, en el río Amazonas, y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona».

?El jefe del Estado calificó de “inaceptable y violatorio» del Tratado de Río de Janeiro de 1934 el acto unilateral del Perú de exigir registro a las embarcaciones en la citada Isla de Santa Rosa.

Sin embargo destacó que «después de este desencuentro, se aceptó por fin, desde 2017, convocar una reunión de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), nacida del cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934”, en búsqueda de una solución al problema limítrofe provocado por la vecina República.

La reunión tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Lima, en la que nuestro país impulsará acciones para garantizar el cumplimiento del Tratado de Río de Janeiro.

El presidente Gustavo Petro señaló que los pueblos colombiano y peruano deben encontrarse y decidir conjuntamente qué hacer con el río y con la selva e invitó a organizaciones indígenas, ciudadanas y universidades a reunirse con sus homólogos peruanos y brasileños para discutir, desde la base social, esta decisión.

?“Nosotros hablamos primero y es mejor hablar siempre, una y otra vez, hasta que se agote la palabra. Si la Comisión Mixta no funciona, iremos a demanda internacional», precisó.

El primer mandatario se dirigió a los altos mandos de la Fuerza Pública presentes en la conmemoración y los instruyó a fortalecer la soberanía colombiana en la región, con acciones como el desarrollo de la navegación civil por los ríos amazónicos, que incluya recorridos de embarcaciones que presten servicios de salud a las comunidades.

Indicó que el aeropuerto y el puerto de Leticia deben ser epicentros de turismo y comercio fluvial, con embarcaciones colombianas, de manera que, si se va secando el brazo del río, las comunidades tengan fuentes importantes de ingresos.

“Si el brazo del río se está secando, la frontera de Colombia no es el brazo seco sino la línea más profunda del lecho del río Amazonas», recalcó.

El presidente Petro recordó que, según el Tratado de Río de Janeiro de 1934, la frontera binacional “es la línea que se traza en los lugares más profundos del lecho del río, y si surgen islas (muchas han surgido) los dos gobiernos deberían buscar un acuerdo común antes de definir si esas islas son colombianas o peruanas».

“Que me expliquen por qué a la que llaman Isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si esa isla de común acuerdo no se ha decidido que sea del Perú», cuestionó el mandatario.

Y agregó: “si el Tratado dice que es de común acuerdo, ¿cuándo nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana?».

“Yo no voy a decir que esa isla es colombiana, eso no lo dice el Tratado. El Tratado dice: nos reunimos y acordamos», enfatizó.

El presidente indicó que el mismo Tratado estableció que Colombia tiene derecho al acceso libre al río Amazonas e incluso a una navegabilidad multinacional.

“¿Qué haría Leticia si no tiene río? ¿De qué vivirían sus familias?», dijo y puntualizó: “No se ha cumplido el Tratado, Perú lo violó. No se hizo el acuerdo para definir de quién es la isla».

En su exposición el jefe de Estado recalcó que, contrario a versiones de prensa, el Gobierno colombiano tiene las pruebas técnicas que demuestran que la Isla de Santa Rosa no es una extensión de otra isla, sino que surgió nueva, probablemente después de los años 50.

“Al surgir nueva, el Tratado lo que dice es que los dos gobiernos deben ponerse de acuerdo sobre cuál país ejerce la soberanía, pero “Perú le ha sacado la maleta a ponernos de acuerdo».

El presidente Gustavo Petro advirtió que el Tratado de Río de Janeiro, destacando que establece que en la frontera del río Amazonas, compartida con Perú, las nuevas islas que se formen deben ser objeto de un acuerdo bilateral para definir si pertenecen a Colombia o a Perú.

“Entonces, que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si no se ha decidido de común acuerdo que sea del Perú”, expresó el mandatario.

“El ganador de que se pierdan las relaciones entre Perú y Colombia es el narcotráfico. Y el río Amazonas no es para la cocaína, es para la vida”, afirmó el presidente

Por ello invitó al gobierno peruano «a ponernos de acuerdo antes de que las mafias ganen. Los que quieren romper las relaciones entre Colombia y Perú tienen un ganador neto, que es el narcotráfico», insistió.

El presidente Gustavo Petro advirtió que “Perú no es el enemigo», pero, subrayó, «eso no significa que sigamos perdiendo territorio, como en el siglo XIX, el XX o las últimas décadas”.

“El verdadero enemigo son las mafias que quieren convertir el río Amazonas en una ruta de cocaína y minería ilegal, en lugar de llevar bioeconomía al mundo”.

“Discutamos qué va a pasar con la línea más profunda del río Amazonas», puntualizó el presidente Gustavo Petro, dejando en el aire este interrogante: ¿Vamos a romper el Tratado de 1934 o lo mantenemos?».

El mandatario hizo un llamado a la unión de los pueblos peruano, boliviano, ecuatoriano, brasileño y venezolano para defender la selva.