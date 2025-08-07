Incautado cargamento de marihuana que ingresó oculto en tractocamión cisterna

Foto: Policía de Bogotá

El en marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía Nacional, a través de uniformados de la Policía de Bogotá y en coordinación con unidades de inteligencia y policía judicial, logró la incautación de un cargamento de marihuana que era transportado de manera oculta en un tractocamión tipo cisterna.

Este resultado fue posible gracias a labores investigativas que permitieron identificar el ingreso de una considerable cantidad de estupefacientes a la capital.

Según las indagaciones, los responsables pretendían ocultar el vehículo en un parqueadero del barrio Nueva Castilla, en la localidad de Kennedy, para posteriormente distribuir la sustancia a diferentes estructuras criminales que operan en Bogotá.

“Con base en esta información, se desplegó un operativo que permitió ubicar el automotor y efectuar la incautación. Durante el procedimiento, fueron halladas aproximadamente 365 pacas de marihuana, con un peso estimado de dos toneladas”, aseguró el teniente coronel Juan Montilla, comandante Estación de Kennedy de la Policía de Bogotá.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.