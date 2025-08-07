Cero muertes por siniestros viales en avenida Boyacá tras intervención integral

Foto: Secretaría de Movilidad

Las acciones que se están adelantando en la avenida Boyacá, uno de los corredores con mayor índice de siniestralidad vial de Bogotá, como parte de la implementación del Plan de Gestión de Velocidad, ya está salvando vidas.

Desde mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en articulación con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), adelanta una intervención integral en la avenida Boyacá para reducir el exceso de velocidad y mejorar la seguridad vial, que incluye la implementación de resaltos y el cierre de intercambiadores.

Esta medida busca salvar vidas, mitigar conflictos viales y mejorar la fluidez en este corredor, especialmente en un tramo donde hay alto flujo peatonal, presencia de colegios y zonas residenciales. Gracias a esta intervención, se protege a cerca de 5.000 niños y 3.000 adultos mayores que transitan a diario por la zona.

En total, se han instalado 63 resaltos de los 102 proyectados para 2025 en este corredor. En el primer tramo, entre las carreras 24 y 33, se instalaron 20 resaltos para gestionar velocidades máximas de 30 km/h y 50 km/h. Estas medidas se complementaron con el cierre de 11 intercambiadores (7 en sentido sur-norte y 4 en sentido norte-sur), con el fin de reducir maniobras en contravía, evitar entrecruzamientos y mejorar la fluidez del corredor.

En el segundo tramo, comprendido entre la autopista Sur y la avenida calle 11A Bis, ya se ha avanzado con la implementación de 43 resaltos.

“Las intervenciones en la avenida Boyacá responden a una situación crítica: entre enero de 2021 y mayo de 2025, antes de la instalación de los resaltos, 11 personas perdieron la vida y 289 resultaron lesionadas por causas prevenibles como el exceso de velocidad y los cruces prohibidos. Actuar con medidas integrales es clave para proteger las vidas”, señaló la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

Estas intervenciones demuestran que son una medida muy eficiente para proteger vidas.

Desde que se instalaron los resaltos:

? No se han registrado fatalidades

? Los lesionados se redujeron en más del 50 %.

? Más del 90 % de los conductores ya respetan los límites de velocidad.

Gracias al cierre de los intercambiadores:

? Los tiempos de viaje se redujeron en un 15 %.

? Los conflictos viales en horas pico de la mañana y la noche se redujeron en un 71,9 %

? Las maniobras en contravía disminuyeron en un 95,3 %.

? La congestión en horas pico ha disminuido un 20,3% en la mañana (sur-norte) y en un 17,3% en la noche (norte-sur)

“Desde la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) hemos instalado resaltos en diferentes puntos de la capital con el fin de garantizar que los conductores puedan continuar a una velocidad moderada, segura y sin generar trancones. Esta medida es importante porque ha permitido controlar el exceso de velocidad en vías muy transitadas y de alta siniestralidad como la avenida Boyacá”, afirmó Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial.

Los 63 resaltos instalados en estos dos tramos de la avenida Boyacá se suman a los 24 ya implementados en otros corredores críticos de Bogotá, como las avenidas Guayacanes (10), Circunvalar (8) y Villavicencio (6), donde no se han registrado muertes desde su implementación.

“Estos avances en intervenciones integrales, que ya están salvando vidas, son muestra de nuestro compromiso decidido con la movilidad segura y eficiente, donde la prioridad siempre sea la vida. Ese es el mejor regalo que hoy le damos a Bogotá en sus 487 años”, indicó la secretaria Díaz.

Los resaltos, también conocidos como reductores de velocidad, son estructuras curvas que permiten una circulación segura sin afectar la movilidad general. Están diseñados para ubicaciones críticas, especialmente para controlar el exceso de velocidad de los motociclistas, quienes representaban el 42 % de las víctimas fatales en siniestros viales en Bogotá hasta el 31 de mayo de 2025.

Su diseño también obliga a todos los vehículos a circular a un límite seguro, favoreciendo así la protección de los actores viales más vulnerables: peatones, ciclistas y los mismos motociclistas.