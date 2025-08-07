Llega el Festival Góspel al Parque 2025 este 7 de agosto al Simón Bolívar

Foto: Idartes.

Bogotá se llenará de música, arte y cultura con el Festival Góspel al Parque 2025, que se realizará este 7 de agosto, en el Parque Simón Bolívar, como parte del Festival de Verano 2025, que este año trae la fusión del góspel con ritmos latinos, urbanos, pop y rock, una mezcla que no solo promete poner a todos a bailar, sino también transmitir mensajes de paz, unidad y esperanza.

Góspel al Parque desde su primera edición en 2008, reúne a más de 60,000 personas en torno a la música, el arte y el amor por la cultura, consolidándose como el festival más grande de música góspel en Latinoamérica . En 2025, la cita será, como de costumbre, en el marco de las actividades realizadas en torno al cumpleaños de Bogotá, que acoge con los brazos abiertos a locales, turistas y familias de todas partes.

Un Encuentro de Diversidad y Cultura para Todos

El Festival Góspel al Parque se distingue por ser un espacio donde la música no tiene fronteras, y la fusión de géneros es la protagonista. Este año, las presentaciones de grupos locales e internacionales combinarán el góspel tradicional con influencias de música urbana, latina, rock y pop, creando un ambiente de celebración y fraternidad que refleja el espíritu inclusivo del evento.

¡No te pierdas este increíble evento! que será una experiencia única para disfrutar de la mejor música, en un espacio lleno de energía positiva y rodeado de la belleza de Bogotá. ¡Asiste este 7 de agosto en el Parque Simón Bolívar para celebrar la música, la cultura y la unidad!

El Festival de Verano de Bogotá, al cual se suma Góspel al Parque, es reconocido como el evento gratuito más grande de Latinoamérica, un referente en la ciudad que convoca a miles de personas a disfrutar de actividades para todos los gustos, desde música y recreación hasta actividades físicas y eventos para animales de compañía.