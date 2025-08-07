Llega el Fritanga Fest Bogotá a las Plazas Distritales de Mercado del 7 al 10 de agosto
Foto: IPES
Del 7 al 10 de agosto de 2025, visita las Plazas Distritales de Mercado y haz parte del Fritanga Fest Bogotá 2025. Durante cuatro días, 70 puntos de venta, piqueteaderos y restaurantes ofrecerán porciones generosas de fritanga de 750 gramos a tan solo $ 25.000, en una celebración que reunirá cocina popular, cultura y música. Come papita criolla, rellena, ají, carne, pollo y otros ingredientes de este tradicional plato. ¡Conoce aquí toda la información y agéndate!
La capital de Colombia vivirá una nueva edición del Fritanga Fest, la fiesta gastronómica más tradicional de Bogotá.
El evento rendirá homenaje a la fritanga, plato emblemático de la cocina bogotana, con una variada oferta de preparaciones típicas que incluyen chicharrón, costilla de cerdo, longaniza, papa criolla, morcilla, bofe y arepa boyacense, entre otros alimentos tradicionales. Además, el festival contará con música carranguera, muestras culturales y actividades familiares en diferentes puntos de la ciudad.
Participantes de la sexta edición de Fritanga Fest Bogotá 2025
- 12 Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, entre ellas Samper Mendoza, Perseverancia, Doce de Octubre y Concordia. También, participan Corabastos y plaza de mercado Paloquemao.
- 18 piqueteaderos y restaurantes tradicionales.
- 3 emprendimientos rurales vinculados a los Mercados Campesinos.
- 2 puntos comerciales administrados por el Instituto para la Economía Social (IPES).
“Esta es una oportunidad para que todos los capitalinos y visitantes de la ciudad se conecten con nuestras raíces, valoren el trabajo de los cocineros tradicionales y disfruten de una Bogotá diversa, festiva y sabrosa”, destacó María Andrea Solano Behaine, subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Instituto para la Economía Social (IPES).
Con entrada libre, el Fritanga Fest Bogotá 2025 invita a celebrar la identidad bogotana a través de los sabores que han marcado la historia de la ciudad y que hoy siguen fortaleciendo los lazos comunitarios, el oficio de los cocineros tradicionales y la economía social. Este festival es una oportunidad para reconocer el valor cultural y económico de la gastronomía popular, mientras se promueve el consumo local y el disfrute colectivo de nuestras tradiciones.
Plazas de Mercado Distritales, piqueteaderos y restaurantes partipantes del Fritanga Fest Bogotá 2025
Los bogotanos, bogotanas y visitantes puede consultar los puntos participantes, a través de Mapas Boogotá, haciendo clic en los íconos del Fritanga Fest Bogotá 2025. Podrás conocer horarios, direcciones, cómo llegar al lugar y más, para no perderse la fiesta gastronómica de la fritanga en Bogotá. Revisa a continuación Mapas Boogotá: