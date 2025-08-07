Llega el Fritanga Fest Bogotá a las Plazas Distritales de Mercado del 7 al 10 de agosto

Foto: IPES

Del 7 al 10 de agosto de 2025, visita las Plazas Distritales de Mercado y haz parte del Fritanga Fest Bogotá 2025. Durante cuatro días, 70 puntos de venta, piqueteaderos y restaurantes ofrecerán porciones generosas de fritanga de 750 gramos a tan solo $ 25.000, en una celebración que reunirá cocina popular, cultura y música. Come papita criolla, rellena, ají, carne, pollo y otros ingredientes de este tradicional plato. ¡Conoce aquí toda la información y agéndate!

La capital de Colombia vivirá una nueva edición del Fritanga Fest, la fiesta gastronómica más tradicional de Bogotá.

El evento rendirá homenaje a la fritanga, plato emblemático de la cocina bogotana, con una variada oferta de preparaciones típicas que incluyen chicharrón, costilla de cerdo, longaniza, papa criolla, morcilla, bofe y arepa boyacense, entre otros alimentos tradicionales. Además, el festival contará con música carranguera, muestras culturales y actividades familiares en diferentes puntos de la ciudad.

Participantes de la sexta edición de Fritanga Fest Bogotá 2025

12 Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, entre ellas Samper Mendoza, Perseverancia, Doce de Octubre y Concordia. También, participan Corabastos y plaza de mercado Paloquemao.

18 piqueteaderos y restaurantes tradicionales.

3 emprendimientos rurales vinculados a los Mercados Campesinos.

2 puntos comerciales administrados por el Instituto para la Economía Social (IPES).

“Esta es una oportunidad para que todos los capitalinos y visitantes de la ciudad se conecten con nuestras raíces, valoren el trabajo de los cocineros tradicionales y disfruten de una Bogotá diversa, festiva y sabrosa”, destacó María Andrea Solano Behaine, subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Instituto para la Economía Social (IPES).

Con entrada libre, el Fritanga Fest Bogotá 2025 invita a celebrar la identidad bogotana a través de los sabores que han marcado la historia de la ciudad y que hoy siguen fortaleciendo los lazos comunitarios, el oficio de los cocineros tradicionales y la economía social. Este festival es una oportunidad para reconocer el valor cultural y económico de la gastronomía popular, mientras se promueve el consumo local y el disfrute colectivo de nuestras tradiciones.

Plazas de Mercado Distritales, piqueteaderos y restaurantes partipantes del Fritanga Fest Bogotá 2025

Los bogotanos, bogotanas y visitantes puede consultar los puntos participantes, a través de Mapas Boogotá, haciendo clic en los íconos del Fritanga Fest Bogotá 2025. Podrás conocer horarios, direcciones, cómo llegar al lugar y más, para no perderse la fiesta gastronómica de la fritanga en Bogotá. Revisa a continuación Mapas Boogotá: