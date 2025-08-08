1.894.682 bogotanos  disfrutaron de la Ciclovía de Bogotá 17 horas

Foto: IDRD.

Ayer jueves 7 de agosto, los bogotanos, bogotanas y visitantes participaron la gran jornada 17 horas continuas de la Ciclovía de Bogotá y Ciclovía Nocturna de Verano de Bogotá. En esta versión con experiencia extendida y nocturna para batir el Récord Guinness mundial y consolidar a la capital de Colombia, como la ciudad de la bicicleta y el bienestar colectivo. Hasta las 9:30 p. m., 1.894.682 personas hicieron parte de esta cita.

Pese a una jornada de lluviosa, la ciudadani?a bogotana demostró una vez ma?s su amor por la bicicleta y el espacio pu?blico. En la jornada extendida de 17 horas de ciclovi?a, en el marco del Festival de Verano 2025, se registraron 1.894.682 trayectos en las 11 rutas habilitadas de la ciudad, una cifra contundente que marca el pulso de una Bogotá activa, participativa y resiliente.

Segu?n el balance parcial entregado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), hasta las 9:30 p. m. se contabilizaron 1.424.806 trayectos en bicicleta, como medio favorito de esta jornada; 45.706 personas en patines; 417.972 caminantes y 6.198 usuarios clasificados en otras modalidades. En cuanto a la participacio?n por ge?nero, 496.314 trayectos fueron realizados por mujeres y 1.398.368 por hombres, lo que evidencia una masiva movilizacio?n ciudadana incluso en condiciones clima?ticas adversas.

La Ciclovía de Bogotá y Ciclovía Nocturna de Verano de Bogotá, que por primera vez en la historia se mantuvo activa hasta las 12:00 de la noche. Las rutas estuvieron habilitadas y acompan?adas por estaciones de actividad fi?sica, personal logi?stico y puntos de atencio?n para los ciudadanos. La meta era alcanzar el Re?cord Guinness como la jornada de Ciclovía de Bogotá ma?s larga del mundo con un respaldo entusiasta de los bogotanos y las bogotanas.

“La lluvia no fur un obsta?culo. La ciudadani?a demostró su compromiso con el espacio pu?blico, la movilidad activa y el deporte. Es una jornada que pasara? a la historia por su espi?ritu colectivo y por la fuerza con la que Bogotá sigue rodando”, afirmo? Katherine Amaya, asesora de la Direccio?n del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Este balance parcial es una muestra del impacto social, cultural y deportivo de una iniciativa que celebra la vida sobre ruedas y consolida a Bogotá como capital de la movilidad sostenible y del uso ciudadano del espacio pu?blico.

Tramos de la Ciclovía de Bogotá y Ciclovía Nocturna de Bogotá de este jueves 7 de agosto

Tramos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM):