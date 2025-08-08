60 celulares incautados y una persona detenida deja operativo en Puente Aranda

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá, bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, adelantaron un operativo de ofensiva contra el hurto de celulares en localidad de Puente Aranda en Bogotá. Este operativo deja la recuperación de 60 celulares reportados como hurtados y con manipulación ilegal, así como la captura de una persona.

Durante el operativo y acciones de Inspección Vigilancia y Control (IVC), las autoridades inspeccionaron establecimientos dedicados a la compra, venta y reparación de celulares. En estas labores fueron hallados 60 equipos hurtados y alterados en un centro comercial de Puente Aranda.

Además, cayó una persona con orden judicial por concierto para delinquir y trata de personas. #DeFrenteContraElCrimen, seguimos desmantelando redes criminales.

Este operativo hace parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia y de la la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, que incluye diferentes acciones para enfrentar el mercado ilegal de dispositivos móviles y que busca desarticular las redes criminales que se lucran de la reventa y modificación de celulares robados.

La lucha contra el hurto de celulares sigue siendo una prioridad en Bogotá, como parte de las estrategias de seguridad que se despliegan en las localidades con mayor impacto delictivo.

Si un ciudadano es victima de este delito, debe denunciar y llamar a la línea (601) 377 9595, ext. 1137. El equipo de Atención Integral a la Denuncia – AIDE, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia le acompañará y orientará en su proceso de denuncia. Conoce más detalles aquí: ¿Cómo denunciar un hurto o robo en Bogotá? ¡Comuníquese con el equipo AIDE!

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura