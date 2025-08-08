Bogotá anuncia medidas tras hechos de violencia en el Movistar Arena

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a trave?s de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), rechaza de manera catego?rica los actos de violencia ocurridos en la noche de este miércoles 6 de agosto de 2025, durante el concierto de una agrupacio?n musical en el Movistar Arena, evento privado que debio? ser cancelado como medida preventiva ante los hechos de intolerancia que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes.

Lo ocurrido en la noche de este miércoles, no solo representa un acto de irrespeto hacia los organizadores y artistas, sino una profunda falta de consideracio?n hacia los ciudadanos que acudieron en familia a disfrutar de una noche de cultura y mu?sica. Por esta razo?n, por instruccio?n del alcalde Carlos Fernando Gala?n, se revisara?n todos los protocolos y se elevara?n las exigencias, con el objetivo de minimizar riesgos en los diferentes eventos.

Para los hechos ocurrido, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a trave?s del Sistema de Gestio?n de Alertas (SUGA), activo? oportunamente los protocolos de atencio?n interinstitucional. Adema?s, desde el momento en que se evidenciaron situaciones de riesgo, el SUGA emitio? alertas tempranas y coordino? acciones con los equipos de seguridad privada, la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y los organismos de emergencia, para mitigar el impacto, salvaguardar la vida de los asistentes y acompan?ar la decisio?n de cancelar el evento como medida responsable.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, fue enfa?tico al sen?alar “Bogotá no puede permitir que la intolerancia y la violencia le arrebaten a la ciudadani?a los espacios de disfrute y encuentro. Este no es un tema menor: cuando unos pocos sabotean un evento cultural, esta?n saboteando la confianza de toda una ciudad que cree en el respeto, la convivencia y la vida en comunidad”.

Asimismo, reitero? “La violencia no es igual a euforia. No vamos a permitir que unos pocos, con comportamientos violentos, nos obliguen a limitar la oferta cultural de la ciudad. Quien entra con un arma blanca a un concierto es un delincuente. Habra? consecuencias para quienes no respetan la ley ni la vida. No permitiremos que los violentos se salgan con la suya”.

Como parte de las acciones inmediatas, se intensificara? el trabajo preventivo y operativo del SUGA en los pro?ximos eventos de aglomeracio?n de pu?blico en la ciudad.