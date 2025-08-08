Suba tiene nueva Casa de la Cultura

Foto: Alcaldía Local de Suba.

En el corazo?n de una de las localidades más grandes, la localidad de Suba al norccidente, nace una nueva joya cultural: la Casa de la Cultura de Suba, un si?mbolo de encuentro, memoria y proyeccio?n arti?stica, entregado por la Alcaldía Local de Suba como regalo a la ciudad en su cumplean?os 487.

Al ritmo de mu?sica, teatro y expresiones folclo?ricas, se corto? la cinta que dio paso a esta obra arquitecto?nica que ya comienza a resonar entre artistas, gestores culturales y vecinos.

“Que este sea un lugar donde las generaciones puedan encontrarse, quienes vamos de salida y quienes llegan, sin importar las diferencias, apreciando el talento y lo que somos como subanos”, expreso? el alcalde Local de Suba , Ce?sar Salamanca, en medio de una ceremonia cargada de simbolismo.

Construida sobre 610 metros cuadrados la Casa de la Cultura es ahora el nuevo epicentro donde convergen voces, danzas e historias. Con una inversio?n 2.700 millones de pesos, esta obra fue hecha con visio?n de futuro, pero tambie?n con respeto al pasado, en un territorio que respira identidad.

Durante los 12 meses y 50 di?as de construccio?n, ma?s de 56 personas aportaron su talento a la obra —desde obreros hasta profesionales y te?cnicos— de las cuales un 64,7 % fueron residentes de Suba, y un 23 % mujeres, marcando asi? un hito en inclusio?n laboral en proyectos pu?blicos.

Desde lo te?cnico, la Casa de la Cultura de Suba, ubicada en la carrera 90 #140-47, tambie?n es un referente de excelencia: se excavaron 1.588 metros cuadrados de material, se instalaron 380 metros cuadrados de concreto de 4.000 PSI y 100 metros cuadrados de 5.000 PSI, se utilizaron 70 toneladas de acero de refuerzo figurado de 60.000 PSI, y se gestionaron de manera adecuada las actas de vecindad, garantizando el respeto por la comunidad durante todo el proceso.

Conoce en imágenes la nueva Casa de la Cultura de Suba, un si?mbolo de encuentro, memoria y proyeccio?n arti?stica. Revisa la siguiente publicación en la red social X de Alcaldía Local de Suba:

La Alcaldía Local de Suba adema?s de una infraestructura moderna, entrega un nuevo hogar para el alma cultural de la localidad. Un espacio donde la creacio?n y la memoria caminara?n de la mano, y donde Bogotá podra? encontrar nuevas formas de reconocerse en el arte y la diferencia.