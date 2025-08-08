Construcción del Bronx Distrito Creativo en Bogotá, llegó al 80 % de avance

Foto: RenoBo

Las obras de construcción de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo, ubicado en el sector del Voto Nacional y la Estanzuela, alcanzaron el 80 % de avance. El proyecto, liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en convenio con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), es una de las grandes apuestas de Bogotá por la cultura, la creatividad, el emprendimiento, la memoria y la inclusión.

“Más que una intervención urbana, el Bronx Distrito Creativo es una oportunidad de renacer colectivo: un territorio de cuidado, cultura y colaboración donde la creatividad será el lenguaje común para reconstruir vínculos, generar oportunidades y fortalecer el tejido social del centro de la ciudad”, afirmó Carlos Felipe Reyes, gerente general de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo).

Desde el inicio de la Administración distrital del alcalde Carlos Fernando Galán se activaron diferentes frentes de trabajo para avanzar con mayor celeridad en las obras. Así, se trabajó en la instalación de la cubierta y los pisos de La Milla, que será la primera calle techada de Bogotá, escenario de grandes eventos artísticos y culturares; se realizó la intervención en la plazoleta de la Avenida Caracas, y se avanzó en el edificio de La Facultad en temas de restauración ornamental, pisos y ventanas.

El Bronx Distrito Creativo hace parte del Plan Parcial Voto Nacional y La Estanzuela, que también incluye la construcción del Centro de Talento Creativo y la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de Los Mártires.

Estos tres proyectos, ubicados entre la avenida Caracas a la carrera 16, con calles 10 y 6, tendrán una inversión superior a $ 310 mil millones, como una apuesta de la ciudad por la reactivación y la recuperación del sector para convertirlo en epicentro del arte y la cultura en Bogotá.