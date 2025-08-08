    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 8 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 8 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7430 – La 5ta 5 – Tarde 8694 – La 5ta 4

    Culona
    Día 1963 – Noche 4495

    Astro Sol
    5224 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    4510 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 0575 – La 5ta 5 – Noche 9695

    Chontico
    Día 0547 – La 5ta 6 – Noche 9362 – La 5ta 1

    Cafeterito
    Tarde 3365 – La 5ta 5 – Noche 7121 – La 5ta 2

    Sinuano
    Día 6457 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 536 – Noche

    Play Four
    Día 2307 – Noche

    Samán
    Día 5154

    Caribeña
    Día 6796 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 5276 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 2967 – La 5ta 4 –

    Antioqueñita
    Día 7696 – La 5ta 3 – Tarde 7804 – La 5ta 7

