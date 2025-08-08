Resultados de las loterías y chances de este viernes 8 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 8 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7430 – La 5ta 5 – Tarde 8694 – La 5ta 4
Culona
Día 1963 – Noche 4495
Astro Sol
5224 – Signo Virgo
Pijao de Oro
4510 – La 5ta 6
Paisita
Día 0575 – La 5ta 5 – Noche 9695
Chontico
Día 0547 – La 5ta 6 – Noche 9362 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 3365 – La 5ta 5 – Noche 7121 – La 5ta 2
Sinuano
Día 6457 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 536 – Noche
Play Four
Día 2307 – Noche
Samán
Día 5154
Caribeña
Día 6796 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 5276 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 2967 – La 5ta 4 –
Antioqueñita
Día 7696 – La 5ta 3 – Tarde 7804 – La 5ta 7