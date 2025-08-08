Interceptan en aguas del Caribe colombiano 2.4 toneladas de cocaína y desmantelan laboratorio del Eln en Norte de Santander

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó un nuevo y contundente golpe al narcotráfico en el Caribe, con la interceptación de más de 2.4 toneladas de cocaína, en desarrollo de una operación de interdicción marítima conjunta de la Armada, con apoyo de la Fuerza Aérea y Fiscalia.

El voluminoso cargamento de la droga iba a bordo de una embarcación Go Fast, que fue inmovilizada a 71 millas de la ciudad de Santa Marta. En total, se hallaron 1.991 kg de clorhidrato de cocaína.

La embarcación, equipada con 3 motores fuera de borda, transportaba 80 sacos con 2.000 paquetes rectangulares de droga.

Fueron capturados 4 tripulantes (2 colombianos y 2 jamaiquinos), quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

«Un golpe que asfixia las finanzas criminales», destacó el jefe de la cartera de Defensa, quien subrayó que «este resultado significa que más de 49 millones de dosis no llegarán a las calles del mundo, evitando que esas ganancias ilícitas financien violencia y corrupción. Luchamos con contundencia para cerrar las rutas del narcotráfico en nuestros mares.

En la Guajira, también en aguas del Caribe, fue interceptada otra motonave con 522 kilos de cocaína y capturó a dos personas, por el delito de tráfico de estupefacientes.

De este cargamento, transportado en una lancha Go-Fast y que tenía como destino final Estados Unidos, se podían extraer 1,3 millones de dosis, valoradas en 17 millones de dólares.

#EnDesarrollo | En menos de 24 horas, la @ArmadaColombia interceptó 2 embarcaciones tipo Go Fast en el mar Caribe. Una de ellas transportaba 475 kg de cocaína, valorados en US$22 millones, con potencial para más de 1.1 millones de dosis. En total 6 personas fueron capturadas. pic.twitter.com/EjoaHb510v — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) August 8, 2025

¡??? ?????? ??? ????? ???????? ?? ????????! En Uribia (La Guajira), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @ArmadaColombia y la @FuerzaAereaCol, incautó 522 kilos de cocaína y… pic.twitter.com/TdKhyMMdBg — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 8, 2025

Por otro lado, el ministro de Defensa reportó el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de cocaína de propiedad del Eln, en zona rural del municipio de San Cayetano, Norte de Santander.

En esta operación fueron incautados:

•167 kg de clorhidrato de cocaína

•80 gal. de clorhidrato en suspensión

•40 kg de pasta base de coca

•60 gal. de base de coca

•558 gal. de insumos líquidos

•200 kg de insumos sólidos

Este laboratorio producía droga a gran escala para financiar violencia y terrorismo. Cada operación como esta asfixia las economías ilícitas y recupera el control legítimo del Estado sobre el territorio. La seguridad se construye destruyendo las rutas del crimen, subrayó el ministro de Defensa.