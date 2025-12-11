Resultados de las loterías y chances de este jueves 11 de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío y chances que jugaron este jueves 11 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 4280 – La 5ta 8 – Tarde 0125 – La 5ta 5

Culona

Día 1861 – Noche

Astro Sol

1257 – Signo Sagitario

Pijao de Oro

8971 – La 5ta 8

Paisita

Día 3898 – La 5ta 2 – Noche

Chontico

Día 3023 – La 5ta 7 – Noche

Cafeterito

Tarde 4944 – La 5ta 9 – Noche

Sinuano

Día 9526 – La 5ta 7 – Noche

Cash Three

Día 252 – Noche

Play Four

Día 8213 – Noche

Samán

Día 6664

Caribeña

Día 3726 – La 5ta 5 – Noche

Motilón

Tarde 9371 – La 5ta 1 – Noche

Fantástica

Día 4409 – La 5ta 2 – Noche

Antioqueñita

Día 5176 – La 5ta 0 – Tarde 5806 – La 5ta 3