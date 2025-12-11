Resultados de las loterías y chances de este jueves 11 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío y chances que jugaron este jueves 11 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4280 – La 5ta 8 – Tarde 0125 – La 5ta 5
Culona
Día 1861 – Noche
Astro Sol
1257 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
8971 – La 5ta 8
Paisita
Día 3898 – La 5ta 2 – Noche
Chontico
Día 3023 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 4944 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 9526 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 252 – Noche
Play Four
Día 8213 – Noche
Samán
Día 6664
Caribeña
Día 3726 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 9371 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 4409 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 5176 – La 5ta 0 – Tarde 5806 – La 5ta 3