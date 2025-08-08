Judicializado domiciliario que golpeó a un cliente y causó la muerte de su perro en Bogotá

–Por un hecho de intolerancia ocurrido el 16 de marzo de 2023, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, fue judicializado Edison Daniel Corzo Urrego por los delitos de lesiones y maltrato animal agravado. El sujeto, que se desempeñaba como domiciliario, fue acusado de golpear a un usuario, así como de golpear y causar la muerte a su animal de compañía, un perro bulldog de nombre ‘Mox’.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el hombre, quien se desempeñaba como domiciliario, llegó a un inmueble para entregar un producto. En medio de una situación confusa se generó una discusión con el cliente, que desencadenó a una riña.

En medio de una discusión por la entrega de un producto el hombre atacó a un ciudadano y le dio varias patadas a su animal de compañía, causándole varios traumatimos que desencaderon su muerte.

Como consecuencia de este hecho de intolerancia Edison Daniel Corzo Urrego fue imputado por los delitos de lesiones y maltrato animal agravado.