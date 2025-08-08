Confirman condena de 60 años de cárcel a 3 implicados en ataque a la Registraduría de Gamarra y muerte de funcionaria

–El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la máxima pena que contempla la ley penal colombiana para tres sujetos participación en el ataque a la Registraduría del municipio de Gamarra, Cesar, en el que murió Duperly Arévalo Carrascal, funcionaria de esa entidad, el 28 de octubre de 2023.

La condena de 60 años de prisión recayó en Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, quienes ingresaron a la cabeza de un grupo de ciudadanos que ingresó en medio de golpes a la sede de la Registraduría municipal, incendió la edificación, ocasionó la muerte a una funcionaria de la entidad y dejó seis personas heridas.

Las pruebas aportadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial establecieron que en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas entraron abruptamente a la Registraduría de Gamarra, donde se encontraban varios funcionarios trabajando, y le prendieron fuego.

Los procesados Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble. Esta acción ocasionó la muerte a la servidora, de 43 años, quien trabajaba en la Registraduría como auxiliar administrativa desde 2018 y era madre de dos niños, de 13 y 7 años. Además seis personas más resultaron con quemaduras de gravedad.

En mayo del año en curso, una juez penal especializada de Valledupar (Cesar) condenó a estas tres personas. Ahora, la sentencia es confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cesar.