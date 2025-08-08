Ya están publicados los prepliegos para operación integral de TransMiCable de Ciudad Bolívar

Foto: Alcaldía de Bogotá.

TransMilenio dio a conocer la publicación de los prepliegos del proceso de selección objetiva para contratar la operación del Sistema TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar.

Garantizar la pluralidad de oferentes es uno de los principios de este proceso contractual, con el fin de asegurar una competencia abierta, favorecer la transparencia y maximizar la eficiencia del servicio. En ese sentido, se busca contar con el mayor número de empresas proponentes.

El proceso de contratación inicia con la publicación de los prepliegos el 4 de agosto de 2025. A partir del 5 de agosto y hasta el 5 de septiembre de 2025, se recibirán observaciones a estos documentos. Posteriormente, el 6 de octubre de 2025 se publicarán los pliegos definitivos.

El cierre de la licitación y la presentación de ofertas están programados para el 25 de noviembre de 2025, fecha a partir de la cual comenzará la etapa de evaluación de ofertas, la cual se extenderá hasta el 4 de diciembre de 2025. La adjudicación del contrato se realizará el 19 de diciembre de 2025 y se prevé que la nueva operación inicie durante el primer trimestre de 2026.

ABC publicación de prepliegos proceso de para la contratación del nuevo operador de TransMiCable de Ciudad Bolívar:

1. ¿Cómo está TransMiCable en la actualidad?

El sistema TransMiCable cuenta con 3.25 kilómetros de cobertura, 4 estaciones, 163 cabinas y tiene un promedio de 638.000 validaciones mensuales, lo que equivale a 24.000 validaciones día hábil por lo que, mitigar cualquier riesgo que pueda afectar su operación, es el pilar fundamental de esta administración.

2. ¿Cuál es el objetivo de la publicación de los prepliegos?

Dar inicio al proceso de selección objetiva para contratar la operación del Sistema TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta etapa, la ciudadanía y los interesados en participar, podrán hacer los comentarios que consideren a los prepliegos publicados.

3. ¿Por qué hacer esta licitación?

La licitación se desarrolla en el marco de los compromisos adquiridos en el Pacto de Cumplimiento, propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual establece la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

4. ¿Qué obligaciones tendrá quien gane el proceso?

El nuevo contrato contempla la operación y el mantenimiento integral del sistema TransMiCable, incluyendo la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento eficiente y seguro.

5. ¿Cuál será el plazo de ejecución del contrato?

El contrato proyectado tendrá una duración de diez (10) años, lo cual brinda estabilidad operativa, la estabilidad técnica y administrativa, y garantiza la planeación del servicio a largo plazo.

6. ¿Qué pasará con las personas que actualmente trabajan en TransMiCable de Ciudad Bolívar y cómo se han tenido en cuenta las solicitudes de la comunidad?

El nuevo operador tendrá a su cargo la vinculación del personal necesario para la operación. El empalme entre operadores deberá contemplar la transición laboral de las personas actualmente vinculadas al operador.

7. ¿Hasta cuándo estarán publicados los prepliegos y qué sigue en el proceso?

Los prepliegos estarán publicados hasta el mes de septiembre para que los interesados presenten sus observaciones. Una vez surtido lo anterior, el proceso de licitación pública continuará con las diferentes etapas contempladas en la ley. Se prevé tener contratado el nuevo operador para el mes de diciembre de 2025.