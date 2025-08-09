Barrios de Bosa y Rafael Uribe Uribe tienen cortes de luz este  sábado 9 de agosto

Foto: Enel Colombia.

Este sábado 9 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 9 de agosto de 2025

Localidad de Bosa

Desde las 12:00 a. m. a las 05:30 p. m. De la calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino XXII.

Desde las 12:00 a. m. a las 05:30 p. m. De la calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m. De la calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Marruecos.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: