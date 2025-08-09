Barrios de Bosa y Rafael Uribe Uribe tienen cortes de luz este sábado 9 de agosto
Foto: Enel Colombia.
Este sábado 9 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 9 de agosto de 2025
Localidad de Bosa
Desde las 12:00 a. m. a las 05:30 p. m. De la calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino XXII.
Desde las 12:00 a. m. a las 05:30 p. m. De la calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m. De la calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Marruecos.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.