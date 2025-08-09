IDARTES

Del 9 al 18 de agosto, llega la edición número 20 del Festival de Teatro y Circo de Bogotá, organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, a través del plan Bogotá Teatral y Circense, una celebración cultural que este año presenta 70 obras, espectáculos de varieté en 39 escenarios y la participación de más de 400 artistas en escena, recorriendo 12 localidades con funciones gratuitas y abiertas al público.

Este festival reafirma la vocación territorial de Idartes, acercando el arte escénico a plazas, bibliotecas, teatros comunitarios, parques y centros culturales en diferentes rincones de la ciudad. Durante 10 días, Bogotá será escenario de circo contemporáneo, teatro familiar, narración oral, clown, teatro callejero y montajes multidisciplinarios para todas las edades.

“A lo largo de casi dos décadas, el Festival de Teatro y Circo de Bogotá se ha convertido en mucho más que un evento cultural: es parte de nuestra identidad artística. Lo que comenzó como una iniciativa de salas teatrales para visibilizar sus procesos y los de los grupos emergentes, hoy representa uno de los espacios más significativos de la vida cultural bogotana, no solo por su permanencia, sino por su extraordinaria capacidad de transformación”, señaló María Claudia Parias, directora de Idartes.

Con funciones en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Bosa, Tunjuelito, Chapinero, Fontibón y Santa Fe, esta edición se proyecta unas vez más como una propuesta descentralizada de la cultura, el teatro y el circo.

Además de las funciones, el festival contará con una gran feria-bazar de cierre, actividades especiales, circulación de agrupaciones emergentes, compañías reconocidas y propuestas universitarias, ampliando así los formatos de participación y disfrute del arte escénico.

Como parte de la programación previa, se celebrará el evento Bogoteatro, una iniciativa emblemática que se realizará el 7 de agosto con presentaciones de 39 obras de teatro y circo en salas concertadas de la ciudad. Todas las funciones tendrán entrada libre, y ofrecen una antesala vibrante a la celebración central del festival.