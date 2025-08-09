Conozca los cierres y desvíos por la Carrera Bogotá Trail Urbano este domingo 10 de agosto
Foto: Carrera Bogotá Trail Urbano
Este domingo 10 de agosto de 2025, se lleva a cabo la Carrera Bogotá Trail Urbano que iniciará y finalizará en el sector de Las Aguas en el centro de la capital con recorrido por la avenida Circunvalar, la avenida calle 26, la carrera Séptima y otras vías aledañas al Parque Nacional. ¡Conoce aquí los cierres y desvíos, agenda tus desplazamientos!
Cierres de vías por la Carrera Bogotá Trail Urbano 2025
Con el fin de facilitar la realización de la Carrera Bogotá Trail Urbano, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales. Hay cierres desde el día sábado 9 de agosto.
- Diagonal 20A entre carrera Primera Este y calle 20. Cierre total desde las 5:00 p. m. del sábado 9 de agosto hasta las 2:00 p. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Carrera Primera Este entre calle 19A y diagonal 20A. Cierre total desde las 5:00 p. m. del sábado 9 de agosto hasta las 2:00 p.m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Calle 22 entre carrera Tercera y carrera Primera Este. Cierre total desde las 6:00 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Calle 22 calzada sur entre carrera Primera Este y carrera Quinta A Este. Cierre total desde la 6:00 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Carrera Quinta A Este entre la calle 22 y retorno norte a norte a la altura de la calle 18. Cierre total desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Carrera Segunda entre calle 22 y calle 22A. Cierre total desde las 6:00 a. m. hasta las 9:45 a.m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Calle 22A entre carrera Segunda y carrera Tercera. Cierre total desde las 6:00 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Carrera Segunda A entre calle 24 y calle 22A. Cierre total desde las 6:00 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Conectante occidente a norte avenida calle 26 con carrera Tercera. Cierre total desde las 6:00 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Avenida calle 26 calzada sur entre la avenida carrera Séptima y la carrera Tercera. Cierre total desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Conectante sur a oriente de la avenida carrera Séptima con avenida calle 26. Cierre total desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Avenida carrera Séptima entre calle 28 y avenida calle 26. Cierre total desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Avenida carrera Séptima calzada occidental entre avenida calle 39 y calle 36. Cierre total desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Avenida carrera Séptima calzada oriental entre calle 36 y calle 28. Cierre total desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Avenida calle 39 entre carrera Quinta y avenida carrera Séptima. Cierre total desde las 12:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Calle 36 entre avenida carrera Séptima y carrera Quinta. Cierre total desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
- Vías internas del Parque Nacional al costado oriental de la carrera Quinta. Cierre total desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m. del domingo 10 de agosto de 2025.
Recorrido de la Carrera Bogotá Trail Urbano 2025 por el centro de Bogotá
La carrera iniciará en el parque Las Aguas Germania ubicado en la diagonal 20 por carrera Primera Este, toma la calle 22 (calzada sur) al oriente, carrera Quinta Este al sur, carrera Quinta A Este al sur, retorno a la altura de la calle 18, carrera Quinta A Este al norte, carrera Quinta Este al norte, calle 22 (calzada Sur) al occidente, carrera Segunda al norte, calle 22A al occidente, carrera Segunda A al norte, conectante occidente a norte de la avenida calle 26 con carrera Tercera, avenida calle 26 (calzada sur) al occidente, avenida carrera Séptima (calzada oriental) al norte, calle 36 al oriente, recorrido vías Parque Nacional, glorieta carrera Quinta con calle 39, calle 36 al occidente, avenida carrera Séptima (calzada occidental) al sur, cambio de calzada a la altura de la calle 36, avenida carrera Séptima (calzada oriental) al sur, avenida calle 26 (calzada sur) al oriente, conectante pccidente a norte de la avenida calle 26 por carrera Tercera, carrera Segunda A al sur, calle 22A al oriente, carrera Segunda al sur, calle 22 al oriente y parque Las Aguas Germania, lugar donde finalizará el recorrido (Ver Mapa 1).
- Los usuarios que lleguen al sector del Cerro de Monserrate y quieran continuar al sur por la avenida Circunvalar, deberán tomar la avenida calle 26 al occidente y carrera Quinta al sur (Mapa 4).
Recomendaciones
- Se recomienda a los asistentes a la actividad llegar al sitio de realización, preferiblemente en rutas TransMizonal. SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
- Se insta a los ciudadanos programar los desplazamientos con anticipación, en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Se recomienda seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la SDM, en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad.
- Se pide atender la señalización que la organización de la actividad dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar por el desarrollo de la actividad.
- Se solicita hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.