Así competirá el Equipo Bogotá en los Juegos Mundiales

Foto: IDRD

Comienza una nueva edición de los World Games o Juegos Mundiales en Chengdú, China, que van hasta el 17 de agosto, y 13 representantes del Equipo Bogotá estarán con la Selección Colombia en competencia, en los llamados “Olímpicos” de los deportes no olímpicos, que no están en el programa de los Juegos Olímpicos de Verano.

Disco volador (ultimate), patinaje de carreras (velocidad y fondo), squash, duatlón, actividades subacuáticas (natación con aletas y paraapnea dinámica) y esquí (wakeboard), son las disciplinas en las que estarán compitiendo los deportistas de Bogotá.

Las mayores posibilidades de medallas están en disco volador, ya que Colombia es potencia y ha ganado plata en Wroclaw, Polonia en 2017, y bronce en Birmingham, Estados Unidos, en 2021. En esta disciplina estarán Iván David Alba Hidalgo, Jonathan Cantor Herrera, Juan Andrés Cortés Amariles y María Paula Santos Marín.

También en patinaje de carreras con el recién incorporado al Equipo Bogotá , John Edwar Tascón, en las pruebas de velocidad, y Gabriela Isabel Rueda, quien quiere consagrarse con la única medalla que le falta en su exitoso palmarés, quien correrá las pruebas de fondo, de largo aliento. De ganar esta presea dorada, Gabriela quedará como la única deportista en haber conseguido medalla de oro en todos los eventos existentes (Distritales, Nacionales, Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos, campeonatos mundiales y Olímpicos de la Juventud y campeonatos continentales).

El experimentado Miguel Ángel Rodríguez, en squash, es otro de los llamados al podio. Bronce en individual en Cali 2013 y Birmingham 2021, y gran protagonista del circuito mundial profesional de la PSA, Miguel quiere una medalla de despedida pues serán sus últimos Juegos, además que el squash pasa en Los Ángeles 2028 al programa de los Juegos Olímpicos.

Y la natación con aletas tiene a dos campeones mundiales en acción, Paula Aguirre, medallista de plata y bronce en Birmingham 2021, especialista en estas pruebas, y Alexander Jiménez Ramírez, especialista en aguas abiertas, quien de manera sorprendente se metió en piscina, clasificó y quiere dar la sorpresa.

También se participará en otros deportes, en los cuales nuestros deportistas intentarán llegar al podio, pero la tarea es muy difícil. Están Brayan Moya en duatlón, en natación con aletas paralímpica María Carolina Rodríguez y Yuritza Camila Arévalo, y en esquí wakeboard Jorge Alfredo Rocha.

La programación

La siguiente es la programación de competencias de los deportistas del Equipo Bogotá en los Juegos Mundiales Chengdú 2025:

VIERNES 8

-Squash: Miguel Rodríguez.

12:00 m.: Ronda de 32

-Esquí Wakeboard: Jorge Rocha.

03:40 p.m.: Libre, clasificación.

SÁBADO 9

-Squash: Miguel Rodríguez.

12:00 m.: Ronda de 16.

-Esquí wakeboard: Jorge Rocha.

05:30 p.m.: Semifinales

DOMINGO 10

-Squash: Miguel Rodríguez

12:00 m.: Cuartos de final.

-Esquí wakeboard: Jorge Rocha

03:59 p.m.: Final.

-Natación con aletas: Paula Aguirre.

04:30 p.m.: 50 mts apnea damas, final.

-Natación con aletas: Alexander Jiménez.

05:29 p.m.: 400 mts superficie varones.

-Paranatación con aletas: María Carolina Rodríguez y Yuritza Arévalo.

-10:00 a.m.: Dinámica sin aletas.

LUNES 11

-Squash: Miguel Rodríguez.

06:00 p.m.: Semifinales.

-Natación con aletas: Paula Aguirre.

04:48 p.m.: 100 mts superficie damas.

06:00 p.m.: Relevo 4×50 mts superficie damas.

-Paranatación con aletas: María Carolina Rodríguez.

10:00 a.m.: Dinámica con aletas.

MARTES 12

-Ultimate: Iván David Alba Hidalgo, Jonathan Cantor Herrera, Juan Andrés Cortés Amariles y María Paula Santos Marín.

12:00 m.: Colombia vs. Canadá, Grupo B

-Patinaje carreras: Gabriela Isabel Rueda (fondo) y John Tascón (velocidad)

10:20 a.m.: 10.000 mts puntos damas (ruta)

11:50 a.m.: Vuelta al circuito varones (ruta)

-Squash: Miguel Rodríguez.

04:00 p.m.: Bronce, tercer lugar.

07:00 p.m.: Oro, final.

MIÉRCOLES 13

-Disco volador: Iván David Alba Hidalgo, Jonathan Cantor Herrera, Juan Andrés Cortés Amariles y María Paula Santos Marín.

12:00 m.: Colombia vs. Australia (Grupo B).

-Patinaje carreras: Gabriela Isabel Rueda (fondo) y John Tascón (velocidad)

10:40 a.m.: 15.000 mts eliminación damas (ruta).

11:30 a.m.: 100 mts carriles varones (ruta).

JUEVES 14

-Disco volador: Iván David Alba Hidalgo, Jonathan Cantor Herrera, Juan Andrés Cortés Amariles y María Paula Santos Marín.

05:30 p.m.: Colombia vs. Francia (Grupo B).

-Patinaje carreras: Gabriela Isabel Rueda (fondo) y John Tascón (velocidad)

09:50 a.m.: 200 mts varones (pista).

04:30 p.m.: 5.000 mts puntos damas (pista).

05:30 p.m.: 500 mts varones (pista)

-Duatlón: Brian Esteban Moya

07:00 a.m.: Individual varones.

VIERNES 15

-Disco volador: Iván David Alba Hidalgo, Jonathan Cantor Herrera, Juan Andrés Cortés Amariles y María Paula Santos Marín.

03:30 p.m.: Semifinales (1A vs. 2B, 1B vs. 2A)

-Patinaje carreras: Gabriela Isabel Rueda (fondo) y John Tascón (velocidad)

12:00 m.: 1.000 mts damas (pista)

12:10 p.m.: 1.000 mts varones (pista)

07:00 p.m.: 10.000 mts eliminación damas (pista)

SÁBADO 16

-Disco volador: Iván David Alba Hidalgo, Jonathan Cantor Herrera, Juan Andrés Cortés Amariles y María Paula Santos Marín.

03:30 p.m.: Bronce, tercer lugar.

05:30 p.m.: Oro, final.

DOMINGO 17

-Duatlón: Brian Esteban Moya

07:00 a.m.: Relevos mixto.