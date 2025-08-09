No se pierda los Mercados Campesinos y compre productos frescos: 9 y 10 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Los Mercados Campesinos de Bogotá están disponibles este sábado 9 y domingo 10 de agosto de 2025 en puntos de las localidades de Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos y Engativá. ¡Conoce los detalles. asiste de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y compra sin intermediarios!

Compra frutas, verduras, tejidos, artesanías, productos orgánicos, lácteos, quesos, huevos y una gran variedad de plantas aromáticas y decorativas para tu hogar a buenos precios y de mano de quienes producen la tierra y elaboran productos con insumos locales y regionales.

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca que garantizan las buenas prácticas agropecuarias, la seguridad alimentaria, y la agricultura limpia y sostenible.

Mercados Campesinos en Bogotá sábado 9 de agosto de 2025

La Felicidad, calle 18A con carrera 77.

Parque Pontevedra, localizado en la calle 97 #70C-69.

Plaza de los Artesanos, localizada en la carrera 60 #63A-52.

Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en calle 18 con carrera 99.

Mercados Campesinos en Bogotá domingo 10 de agosto de 2025