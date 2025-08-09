Piden aplazar el clásico entre Santa Fe y Millonarios

Foto: Secretaría de Gobiern

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, anunció a través de su cuenta de X que le pedirá a la Dimayor aplazar el partido de fútbol femenino Millonarios Vs. Santa Fe previsto para este sábado, 9 de agosto a las 3:00 p. m.

De igual forma, Gustavo Quintero solicitará reconsiderar la fecha del clásico masculino programado para el 13 de agosto.

“Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días”, aseguró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

La Administración distrital continuará trabajando con las autoridades y las barras para fortalecer el fútbol como espacio de convivencia y transformación social en Bogotá.