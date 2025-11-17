Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 17 de noviembre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este lunes festivo 17 de noviembre de 2025. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este lunes festivo, se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras generalizadas.

En la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Santa Fe, Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.