Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 17 de noviembre de 2025
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este lunes festivo 17 de noviembre de 2025. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!
Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este lunes festivo, se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras generalizadas.
En la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Santa Fe, Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y s elecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.