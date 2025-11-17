    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 17 de noviembre de 2025

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen panorámica de la ciudad de Bogotá donde se aprecia un día resplandeciente.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este lunes festivo 17 de noviembre de 2025. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

    Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este lunes festivo, se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras generalizadas.

    En la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Santa Fe, Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y s elecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte