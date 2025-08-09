Foto: Valentina Bachiller © Consorcio Circulemos Digital, 2025.

Se amplía el plazo para realizar el traspaso de vehículo a persona indeterminada. La decisión fue tomada por el Ministerio de Transporte luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas durante la vigencia de la Resolución No. 44765 de 2022.

“De acuerdo con las cifras suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se pudo constatar que durante la vigencia del Acto Administrativo se adelantaron en total: 292.600 trámites de traspaso a persona indeterminada, lo que evidencia la importancia de este en la ciudadanía (…) Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro (4) meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado”, señala la reciente Resolución No. 20253040030725 del 05 – 08 – 2025.

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

Realizar este trámite es muy sencillo. Por esta razón la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) a través de la Ventanilla Única de Servicios invita a la ciudadanía a realizar el trámite con antelación para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales:

Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.

Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.

Validar la existencia del SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.

No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).

Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.

Pagar el valor del trámite: para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques cuesta $ 213.200 y en el caso de las motocicletas $ 119.800.

Beneficios de realizar el trámite a tiempo