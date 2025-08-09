Desde hoy y hasta el 18 de agosto, disfrute del Festival de Teatro y Circo en Bogotá

Asiste gratis al Festival de Teatro y Circo de Bogotá, con agenda del 9 al 18 de agosto de 2025. Son más de 400 artistas en escena en 12 localidades de Bogotá y con 70 obras en 39 escenarios de la capital llevando teatro, circo, títeres, narración oral y espectáculos para toda la familia. ¡Asiste con la familia o amigos, gratis!

En esta vigésima edición el Festival de Teatro y Circo de Bogotá se hará reconocimiento a la trayectoria de agrupaciones que han sido parte fundamental de su historia. Esta celebración que mira al futuro, invita a toda la ciudadanía a disfrutar, sorprenderse y seguir haciendo del arte un motor de transformación.

¡Todas las funciones de esta celebración cultural son gratuitas y abiertas al público!

Revisa la agenda de teatro, circo, títeres, narración oral y espectáculos para toda la familia, en el siguiente documento.O haz clic aquí, para visualizar.

O consulta en el siguiente link la programación completa del Festival de Teatro y Circo de Bogotá para que te agendes y asistas con familia y amigos: https://bogotateatralycircense.gov.co/festival-teatro-y-circo/programacion

