Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 11 al viernes 15 de agosto en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua de este lunes 11 al viernes 15 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
Lunes 11 de agosto de 2025
Soacha
Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra
De la Calle 44 a la Calle 49C, entre la Transversal 9 Este a la Transversal 21 Este
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Martes 12 de agosto de 2025
Suba
Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, Santa Helena, Prado Pinzón, Victoria Norte
De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 147A
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Mirandela, Casa Blanca Suba Urbano, Casa Blanca Suba I
De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 183 a la Calle 201
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Bosa
Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación
De la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78
De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B
De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur
De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Puente Aranda
Batallón Caldas
De la Carrera 36 a la Carrera 50, entre la Calle 20 (Avenida Américas) a la Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Cambio e Instalación de Hidrante
Puente Aranda
Estación Central, Industrial Centenario
De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usme
Brazuelos
De la Calle 100 Sur a la Calle 114 Sur, entre la Carrera 7A la Carrera 17
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Ciudad Bolívar
Las Brisas, La Pradera, Las Manas, Arborizadora Alta, Jerusalén
De la Transversal 65 a la Transversal 40B, entre la Calle 72 S a la Calle 78 S
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boíta, Santa Catalina, El Parque, La Chucua
De la Avenida Boyacá a la Carrera 72V Bis, entre la Calle 39B Sur a la Diagonal 57C Sur
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Miércoles 13 de agosto de 2025
Bosa
Gonzalo Jiménez de Quesada
De la Diagonal 65G Sur a la Calle 67A Sur, entre la Carrera 80K a la Carrera 80M
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Fontibón
Granjas de Techo
De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D
7:00 a.m.
27 horas
Taponamiento red acueducto
Puente Aranda
Torremolinos y Milenta
De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 2 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usme
Santa Librada, San Juan Bautista
De la Calle 76 Sur a la Calle 73 S, entre la Carrera 14 a la Carrera 14V
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Tintalá, Osorio 1- 2 3, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal
De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 120
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Jueves 14 de agosto de 2025
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Modelia, Santa Cecilia, Bosque de Modelia
De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Carrera 86
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Antonio Nariño
Policarpa Salavarrieta y Ciudad Berna
De la Avenida Calle 1 a la Calle 12A Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Avenida Carrera 14
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usme
Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado, El Porvenir
De la Calle 73 S a la Calle 65 S, entre la Carrera 6 a la Carrera 14
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Amapolas, Ramajal
De la Calle 31 Sur a la Calle 28 Sur, entre la Carrera 13 Este a la Carrera 8 Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Viernes 15 de agosto de 2025
Santa Fe
Las Nieves, Veracruz
De la Carrera 4 a la Carrera 7, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 26
7:00 a.m.
27 horas
Cambio e Instalación de medidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.