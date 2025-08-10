    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 11 al viernes 15 de agosto en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua de este lunes 11 al viernes 15 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Lunes 11 de agosto de 2025

    Soacha

    Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra
    De la Calle 44 a la Calle 49C, entre la Transversal 9 Este a la Transversal 21 Este
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Martes 12 de agosto de 2025

    Suba

    Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, Santa Helena, Prado Pinzón, Victoria Norte
    De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 147A
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Mirandela, Casa Blanca Suba Urbano, Casa Blanca Suba I
    De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 183 a la Calle 201
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación
    De la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78
    De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B
    De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur
    De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Puente Aranda

    Batallón Caldas

    De la Carrera 36 a la Carrera 50, entre la Calle 20 (Avenida Américas) a la Calle 22
    7:00 a.m.
    27 horas
    Cambio e Instalación de Hidrante

    Puente Aranda

    Estación Central, Industrial Centenario
    De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Brazuelos
    De la Calle 100 Sur a la Calle 114 Sur, entre la Carrera 7A la Carrera 17
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Ciudad Bolívar

    Las Brisas, La Pradera, Las Manas, Arborizadora Alta, Jerusalén
    De la Transversal 65 a la Transversal 40B, entre la Calle 72 S a la Calle 78 S
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boíta, Santa Catalina, El Parque, La Chucua
    De la Avenida Boyacá a la Carrera 72V Bis, entre la Calle 39B Sur a la Diagonal 57C Sur
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Miércoles 13 de agosto de 2025

    Bosa

    Gonzalo Jiménez de Quesada
    De la Diagonal 65G Sur a la Calle 67A Sur, entre la Carrera 80K a la Carrera 80M
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Fontibón

    Granjas de Techo
    De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Taponamiento red acueducto

    Puente Aranda

    Torremolinos y Milenta
    De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 2 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Santa Librada, San Juan Bautista
    De la Calle 76 Sur a la Calle 73 S, entre la Carrera 14 a la Carrera 14V
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Tintalá, Osorio 1- 2 3, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal
    De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 120
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Jueves 14 de agosto de 2025

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Modelia, Santa Cecilia, Bosque de Modelia
    De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Carrera 86
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Antonio Nariño

    Policarpa Salavarrieta y Ciudad Berna
    De la Avenida Calle 1 a la Calle 12A Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Avenida Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado, El Porvenir
    De la Calle 73 S a la Calle 65 S, entre la Carrera 6 a la Carrera 14
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    San Cristóbal

    Amapolas, Ramajal
    De la Calle 31 Sur a la Calle 28 Sur, entre la Carrera 13 Este a la Carrera 8 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Viernes 15 de agosto de 2025

    Santa Fe

    Las Nieves, Veracruz
    De la Carrera 4 a la Carrera 7, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 26
    7:00 a.m.
    27 horas
    Cambio e Instalación de medidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

