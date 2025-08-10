Resultados de las loterías y chances de este domingo 10 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 10 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 0054 – Noche
Paisita
Día 8117 – La 5ta 2 – Noche
Chontico
Día 8334 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 6342 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 441 – Noche
Play Four
Día 2268 – Noche
Caribeña
Día 6301 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 0719 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 6160 – La 5ta 0 – Tarde 3173 -La 5ta 5