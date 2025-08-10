Entregan 6.500 hectáreas a familias campesinas de Córdoba en el marco de la Reforma Agraria

Foto: @harmanfelipe

Las hectáreas entregadas están distribuidas en 12 municipios: La Apartada, Tierralta, Valencia, Pueblo Nuevo, Buenavista, Montería, Chimá, Cotorra, Purísima, Lorica, Sahagún y Planeta Rica.

Varios de los predios adjudicados pertenecieron a reconocidos exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias ‘Nico’ y ‘Macaco’.

Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno del Cambio y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se han recuperado predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), del Fondo de Reparación a Víctimas y de procesos agrarios, muchos de los cuales estuvieron en manos de actores armados y narcotraficantes.

Hoy, gracias a la acción decidida del Estado, estas tierras se convierten en una herramienta de reparación, dignidad y desarrollo para comunidades rurales que han vivido el abandono, el despojo y la violencia.

La jornada representa un paso firme hacia la justicia agraria, al formalizar la propiedad de la tierra en favor de quienes históricamente han trabajado el campo.

La Reforma Agraria avanza con hechos en Córdoba: recuperando lo arrebatado y devolviéndolo a quienes cultivan, cuidan y habitan el territorio.

El jefe de Estado está acompañado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, y otros funcionarios del Gobierno del Cambio.

Durante el evento, las familias beneficiarias recibirán los títulos que formalizan la propiedad sobre las tierras adjudicadas, consolidando así un acto de reparación colectiva que honra el compromiso del Gobierno con la equidad y el desarrollo rural