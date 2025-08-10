Cinco personas detenidas por hurto dentro del sistema TransMilenio

Policía Nacional

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de participar en hurtos dentro del sistema.

El procedimiento se inició tras una alerta emitida por el centro de monitoreo, donde se observó a varias personas despojando de sus pertenencias a usuarios mediante la modalidad de ‘cosquilleo’. Al notar la presencia policial, abordaron un articulado en un intento por evadir el control, pero fueron interceptadas por los uniformados.

El articulado fue detenido y, tras un registro en su interior, fueron ubicadas las personas observadas en el sistema de videovigilancia. A una de ellas le fueron encontrados cuatro teléfonos móviles de distintas marcas, presuntamente sustraídos momentos antes.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de Hurto.

Este año en Transmilenio se han realizado 1386 capturas, 40 bandas dedicadas al hurto desarticuladas y 1112 celulares recuperados. La Policía Nacional continúa fortaleciendo los controles en el sistema de Transporte Masivo TransMilenio, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.