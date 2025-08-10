Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 10 de agosto

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para el domingo 10 de agosto de 2025. ¡Toma nota!

Según el IDIGER, Durante la madrugada, condiciones de nubosidad variada con lloviznas ocasionales en sectores de Usme y Ciudad Bolívar.

De acuerdo con el IDIGER, la temperatura mínima estimada rondará los 11 °C.

En la mañana, se prevén condiciones mayormente secas. No obstante se presentaran lloviznas en sectores de Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme.