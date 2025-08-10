    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 10 de agosto

    Diana Becerra Publicado el

    Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá domingo 10 de agosto 2025Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para el domingo 10 de agosto de 2025. ¡Toma nota!  

    Según el IDIGER, Durante la madrugada, condiciones de nubosidad variada con lloviznas ocasionales en sectores de Usme y Ciudad Bolívar.

    De acuerdo con el IDIGER, la temperatura mínima estimada rondará los 11 °C.

    En la mañana, se prevén condiciones mayormente secas. No obstante se presentaran lloviznas en sectores de Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte