Miguel Uribe sufrió hemorragia y su estado es crítico; su esposa convoca a los colombianos a unirse en oración para pedir por su recuperación

–El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud es «crítica», informó este sábado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está recluido tras el atentado de que fue víctima en el barrio Modelia de la capital de la República el pasado 7 de junio

«En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo», señaló la Fundación en un parte médico.

«Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado», puntualizó el documento.

Añadió que Uribe Turbay «ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente», añadió la información médica.

María Claudia Tarazona hizo este sábado un llamado a los colombianos a unirse en oración para pedir por la completa sanación de su esposo del senador y precandidato Miguel Uribe, así como por la unión y la paz de Colombia.

«Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel, su propósito y causa de vida es un país en paz, y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación», precisó María Claudia en su mensaje en en Instagram.

«Este lunes 11 a las 7:30 p. m., unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza, para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación», añadió.