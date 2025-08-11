Cortes de luz este martes 12 de agosto de 2025 en Bogotá, Chía, Funza, Tocancipá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 12 de agosto de 2025 en los siguientes sectores de la capital de la República y de Chía, Funza, Tocancipá y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 90 a calle 92 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Minuto de Dios. De la carrera 71 a carrera 74 entre calle 80 a calle 82 – Desde las 08:30 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Dindalito. De la carrera 92 a carrera 94 entre calle 41 sur a calle 43 sur – Desde las 07:45 a. m. a las 05:45 p. m.

Barrio Osorio III. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 88 a carrera 90 – Desde las 07:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Comuneros. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 4 a calle 6 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San Agustín. De la calle 47 a calle 49 entre carrera 1 a carrera 3 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Barrio Hospital San Carlos. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 31 sur a calle 33 sur – Desde las 07:30 a. m. a las 11:00 a. m.

Barrio Marco Fidel Suarez. Desde las 02:00 p. m. a las 05:30 p. m. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 42 sur a calle 44 sur –

Localidad de Suba

Barrio Pinos de Lombardía. De la calle 151 a calle 153 entre carrera 108 a carrera 110 – Desde las 08:00 a. m. a las 12:00 p. m.

Barrio Victoria Norte. De la carrera 44 a carrera 46 entre calle 148 a calle 150 – Desde las 07:45 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Usaquén. De la carrera 0 a carrera 6 entre calle 113 a calle 117 – Desde las 08:00 p. m. a las 11:59 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía

Sector Bojacá, carrera 8 a carrera 10 entre calle 25 a calle 27. Desde las 06:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Funza

De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 20 a calle 22. Desde las 09:15 a. m. a las 05:00 p. m.

Vereda Florida. Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Tocancipá

Veredas: La Fuente, El Porvenir. Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Zipaquirá

Vereda Barandillas. Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.