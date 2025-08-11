Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 11 de agosto de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 11 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 9097 – La 5ta 6 – Tarde 2081 – La 5ta 2

Culona

Día 0813 – Noche

Astro Sol

4692 – Leo

Pijao de Oro

0606 – La 5ta 4

Paisita

Día 8248 – La 5ta 8 – Noche 6906

Chontico

Día 6214 – La 5ta 2 – Noche 3014 – La 5ta 1

Cafeterito

Tarde 1913 – La 5ta 1 – Noche

Sinuano

Día 9049 – La 5ta 9 – Noche

Cash Three

Día 810 – Noche

Play Four

Día 3681 – Noche

Samán

Día 5431

Caribeña

Día 5645 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 5152 – La 5ta 8 – Noche

Fantástica

Día 7353 – La 5ta 7 – Noche

Antioqueñita

Día 2817 – La 5ta 9 – Tarde 7684 – La 5ta 0