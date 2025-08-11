Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 11 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 11 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9097 – La 5ta 6 – Tarde 2081 – La 5ta 2
Culona
Día 0813 – Noche
Astro Sol
4692 – Leo
Pijao de Oro
0606 – La 5ta 4
Paisita
Día 8248 – La 5ta 8 – Noche 6906
Chontico
Día 6214 – La 5ta 2 – Noche 3014 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 1913 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 9049 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 810 – Noche
Play Four
Día 3681 – Noche
Samán
Día 5431
Caribeña
Día 5645 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 5152 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 7353 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 2817 – La 5ta 9 – Tarde 7684 – La 5ta 0